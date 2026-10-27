Międzynarodowe podbadanie fazy III, którego wyniki przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO 2026 w Madrycie w Hiszpanii, wykazało przewagę połączenia apalutamidu, terapii deprywacji androgenowej i operacji nad samą radykalną prostatektomią. U pacjentów z miejscowym rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka lub chorobą miejscowo zaawansowaną ryzyko przerzutów lub zgonu było niższe o 51%.

Porównanie z operacją

Jak informuje News-Medical, w randomizowanym badaniu uczestniczyło 408 pacjentów z niedawno zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka. Otrzymywali oni apalutamid w połączeniu z terapią deprywacji androgenowej przez sześć miesięcy przed i po radykalnej prostatektomii z usunięciem węzłów chłonnych miednicy albo przeszli wyłącznie standardową operację.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od zdarzeń. Do zdarzeń badacze zaliczyli nawrót wykryty na podstawie poziomu antygenu swoistego dla prostaty, objawów klinicznych, PET z PSMA lub metod konwencjonalnego obrazowania.

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Wyniki obserwacji

Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 37,8 miesiąca podejście skojarzone zapewniło poprawę przeżycia wolnego od zdarzeń o 62%. Zmniejszyło ono również o 71% ryzyko rozpoczęcia dalszego leczenia. Po trzech latach dodatkową terapię rozpoczęło o 50% mniej pacjentów w grupie apalutamidu, terapii hormonalnej i operacji.

Wcześniej główne badanie PROTEUS, przedstawione na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i opublikowane w The New England Journal of Medicine, porównywało schemat z apalutamidem, terapią deprywacji androgenowej i operacją z samą terapią deprywacji androgenowej. W badaniu tym leczenie skojarzone zmniejszyło ryzyko przerzutów lub zgonu o 20% i opóźniło kolejną terapię o 33 miesiące. Działania niepożądane w nowym podbadaniu były zgodne z danymi z wcześniejszych badań.

Apalutamid jest już zatwierdzony do leczenia przerzutowego hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego oraz nieprzerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację.

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