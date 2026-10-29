Inhibitor PIKfyve, apilimod, blokował wnikanie wirusa zapalenia wątroby typu E (HEV) do komórek w badaniach laboratoryjnych, a także zmniejszał poziomy wirusowego RNA w części tkanek szczurów zakażonych ratHEV. Jak podaje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie eGastroenterology.

Wirus zapalenia wątroby typu E jest jedną z głównych przyczyn ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Dostępne leczenie przeciwwirusowe ogranicza się w dużej mierze do stosowania rybawiryny poza zatwierdzonymi wskazaniami. Lek ten może wykazywać znaczną toksyczność, jest przeciwwskazany w ciąży i nie pomaga wszystkim pacjentom.

Cel w komórce

Naukowcy zbadali związki wpływające na szlaki endocytarne i endolizosomalne — wewnątrzkomórkowy system transportowy, z którego HEV korzysta podczas wnikania do komórki. Najsilniejsze działanie wykazał apilimod, hamujący kinazę fosfoinozytydową PIKfyve. W komórkach HepG2/C3A lek wykazywał aktywność w stężeniach nanomolowych.

Hamowanie PIKfyve za pomocą małych interferujących RNA zmniejszyło zakażenie HEV o około 40%. Dwa inne inhibitory tego enzymu — YM201636 i APY0201 — również hamowały infekcję. Efekt odnotowano w przypadku cząstek wirusowych quasi-osłonkowych i bezosłonkowych, a także różnych szczepów HEV.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na lizosomy

Eksperymenty wykazały, że blokowanie PIKfyve zakłóca dostarczanie genomów HEV do późnych endosomów i lizosomów. Apilimod zmniejszał również dojrzewanie i aktywność katepsyn B i L — proteaz lizosomalnych, które, jak uważają badacze, uczestniczą w przetwarzaniu kapsydu wirusa i uwalnianiu jego genomu do cytoplazmy.

Apilimod zmniejszał zakażenie pierwotnych ludzkich hepatocytów bez odpowiadającego temu spadku żywotności komórek, choć wymagało to wyższych stężeń niż w liniach komórkowych hepatomy. Szczurom podawano lek w dawce 75 mg/kg raz dziennie przez 12 dni. Leczenie zmieniło dynamikę wydalania wirusa z kałem, jednak spadek całkowitego obciążenia wirusowego według tego wskaźnika nie osiągnął zwyczajowego poziomu istotności statystycznej.

Autorzy podkreślają, że wyniki mają charakter przedkliniczny. Dalsze badania powinny określić bezpieczne stężenia terapeutyczne, toksyczność w tkankach, aktywność wobec innych genotypów HEV oraz skuteczność w przewlekłym lub już ustalonym zakażeniu.

Czytaj nas na