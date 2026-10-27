Artiva wygasza działalność po dwóch zgonach w badaniu — STAT News

Firma Artiva Biotherapeutics z siedzibą w San Diego poinformowała o wygaszaniu działalności po śmierci dwóch uczestników badania II fazy jej terapii komórkowej przeznaczonej do leczenia chorób autoimmunologicznych. Informuje o tym STAT News.

Dwa zgony uczestników badania

Jeden z uczestników zmarł z powodu powikłania neurologicznego po otrzymaniu terapii komórkami NK. Według Artiva badacze doszli do wniosku, że zgon prawdopodobnie był związany nie z samą terapią komórkową, lecz z chemioterapią, którą pacjent otrzymał przed infuzją komórek.

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Drugi uczestnik zmarł nagle około dwóch miesięcy po leczeniu. Badacze ustalili, że ten przypadek nie był związany z żadnym elementem procesu leczenia, jednak przyczyny śmierci dotąd nie ustalono.

Przygotowanie do terapii komórkowej

Przed podaniem terapii komórkowej pacjentom zazwyczaj przepisuje się chemioterapię, aby zmniejszyć liczbę leukocytów i zrobić miejsce dla nowych komórek. STAT News określa te przypadki jako kolejne zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie stosowania podejść opracowanych do leczenia raka w terapii chorób autoimmunologicznych.

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