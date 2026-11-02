W skandynawskim badaniu klinicznym w Norwegii, Szwecji i Danii aspiryna nie zmniejszyła ryzyka nawrotu raka jelita grubego u pacjentów po leczeniu przerzutów do wątroby. Jak informuje News-Medical, badanie ASAC koordynował Szpital Uniwersytecki w Oslo.

W badaniu uczestniczyło 466 pacjentów

W badaniu III fazy uczestniczyło 466 pacjentów z 14 szpitali w Norwegii, Szwecji i Danii. Wszyscy przeszli leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby — operację lub miejscową ablację — z zamiarem wyleczenia choroby.

Uczestników losowo podzielono na dwie grupy: jedna codziennie przyjmowała 160 mg aspiryny, druga — identyczne placebo. Leczenie trwało do trzech lat. Badacze wybrali taki okres, ponieważ u większości pacjentów nawrót występuje w ciągu pierwszych dwóch lat po operacji.

Więcej poważnych zdarzeń niepożądanych

Wyniki badania wykazały, że aspiryna nie miała przewagi nad placebo w zapobieganiu nawrotowi. W grupie przyjmującej aspirynę odnotowano także niższe przeżycie całkowite, jednak autorzy podkreślili, że wynik ten należy interpretować ostrożnie. Poważne zdarzenia niepożądane występowały częściej wśród pacjentów przyjmujących aspirynę.

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Profesor Uniwersytetu w Oslo i chirurg hepatobiliarny Sheraz Yaqub zaznaczył, że wyniki nie uzasadniają rutynowego przepisywania aspiryny w celu zapobiegania nawrotowi po leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Jak powiedział, u około 30% osób z rakiem jelita grubego w przebiegu choroby rozwijają się przerzuty do wątroby, a po chirurgicznym usunięciu guzów rak powraca u ponad połowy pacjentów.

Różne wyniki dla różnych stadiów choroby

Wcześniejsze badania obserwacyjne wiązały przyjmowanie aspiryny po leczeniu raka jelita grubego z niższym ryzykiem nawrotu i lepszym przeżyciem. Jednocześnie randomizowane badanie ASAC nie potwierdziło takiego efektu u pacjentów z przerzutami do wątroby, w tym u chorych ze zmianami molekularnymi guzów analizowanymi w badaniu.

Autorzy podkreślili również, że wyniki nie oznaczają, iż pacjenci, którzy już przyjmują aspirynę z powodu chorób sercowo-naczyniowych lub innych wskazań medycznych, powinni samodzielnie przerywać terapię. Wszelkie zmiany w leczeniu należy omówić z lekarzem. Wyniki ASAC opublikowano w czasopiśmie The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

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