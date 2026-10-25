Analiza danych genetycznych ponad 13 500 uczestników badania klinicznego ASPREE wykazała, że niskie dawki aspiryny mogą być związane z obniżeniem względnego ryzyka demencji o około 70% u osób starszych o określonym profilu genetycznym. Jednocześnie przyjmowanie leku w tej samej grupie wiązało się z większą częstością poważnych krwawień, informuje ScienceDaily.

Wyniki analizy ASPREE

Naukowcy z Uniwersytetu Monasha przeanalizowali dane genetyczne uczestników badania ASPREE — próby Aspirin in Reducing Events in the Elderly. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Naukowcy sprawdzali, czy różnice genetyczne mogą wyjaśnić odmienne działanie aspiryny na ryzyko rozwoju demencji. Najwyraźniejszy wynik uzyskano wśród 20% uczestników z najwyższymi wynikami genetycznymi związanymi z liczbą płytek krwi.

W tej grupie demencja rozwinęła się u 1% uczestników otrzymujących aspirynę, wobec 3,3% osób otrzymujących placebo. Odpowiada to około 70% niższemu względnemu ryzyku demencji.

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Ryzyko krwawień i dalsza weryfikacja

Potencjalnemu efektowi ochronnemu towarzyszyło ryzyko poważnych krwawień. W grupie z najwyższymi wynikami genetycznymi wystąpiły one u 4,4% uczestników przyjmujących aspirynę, wobec 2,1% w grupie placebo.

Główny autor pracy, Peter Franske, pracownik naukowy Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Prewencyjnej Uniwersytetu Monasha, zauważył, że wcześniejsze badania nie wykazały profilaktycznego działania aspiryny wobec demencji, gdy oceniano wszystkich uczestników łącznie.

Według badaczy wykryty związek genetyczny nie dotyczył ustalonych genetycznych czynników ryzyka choroby Alzheimera i innych form demencji, lecz wskazywał na potrzebę dalszego badania biologii płytek krwi. Naukowcy podkreślają, że wnioski należy potwierdzić w innych populacjach, a następnie sprawdzić w badaniu klinicznym wśród osób z tym profilem genetycznym.

Autorzy ostrzegli również, aby nie rozpoczynać przyjmowania aspiryny w celu zapobiegania demencji wyłącznie na podstawie tego badania bez konsultacji z lekarzem, w szczególności z powodu zwiększonego ryzyka poważnych krwawień.

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