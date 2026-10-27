W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Radiacyjnej (ASTRO) zaktualizowało wytyczne kliniczne dotyczące leczenia zlokalizowanego raka prostaty i zaleciło krótsze cykle teleradioterapii dla wielu pacjentów. Dokument zastępuje zalecenia z 2018 roku i opiera się na danych wskazujących, że skrócone schematy mogą zapewniać porównywalną kontrolę choroby, profil działań niepożądanych i jakość życia. Poinformował o tym News-Medical.

Wytyczne opublikowano w czasopiśmie Practical Radiation Oncology. Dotyczą one pacjentów ze zlokalizowanym rakiem prostaty, którzy wybierają teleradioterapię jako podstawową metodę leczenia.

Umiarkowanie skrócony cykl

ASTRO zaleca terapię umiarkowanie hipofrakcjonowaną zamiast konwencjonalnego frakcjonowania we wszystkich grupach ryzyka. Podejście to obejmuje mniejszą liczbę sesji z wyższą dawką promieniowania na sesję przy podobnym całkowitym efekcie terapeutycznym. Cykl zwykle trwa od czterech do sześciu tygodni.

Zalecenie opiera się na randomizowanych badaniach z udziałem ponad 7 tys. pacjentów. W wytycznych wskazano, że tę opcję można stosować niezależnie od wieku, chorób współistniejących, cech anatomicznych czy wyjściowej funkcji układu moczowego. Wśród zalecanych schematów są 6000–6200 centygrejów w 20 frakcjach lub 7000 centygrejów w 28 frakcjach.

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Pięć sesji dla części pacjentów

Leczenie ultrahipofrakcjonowane, najczęściej prowadzone metodą stereotaktycznej radioterapii ciała (SBRT), umożliwia ukończenie cyklu w pięciu sesjach w ciągu jednego–dwóch tygodni. ASTRO zaleca je jako opcję dla pacjentów niskiego ryzyka, którzy zrezygnowali z aktywnego nadzoru, a także dla chorych z ryzykiem pośrednim.

Dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem takie podejście jest zalecane warunkowo. W przypadku wyraźnych wyjściowych objawów ze strony dolnych dróg moczowych warunkowo zaleca się preferowanie schematu umiarkowanie hipofrakcjonowanego, ponieważ ultrahipofrakcjonowanie może zwiększać ryzyko działań niepożądanych ze strony układu moczowego.

W przypadku terapii ultrahipofrakcjonowanej wytyczne warunkowo zalecają 3625–4000 centygrejów w pięciu frakcjach. Schematów obejmujących mniej niż pięć sesji nie zaleca się stosować poza badaniami klinicznymi. Autorzy podkreślają również wspólne podejmowanie decyzji przez lekarza i pacjenta z uwzględnieniem grupy ryzyka, objawów i indywidualnych preferencji.

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