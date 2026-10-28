Naukowcy z Uniwersytetu w Bournemouth ustalili, że osoby autystyczne przez kilka tygodni zgłaszały cięższe objawy menopauzy niż uczestnicy nieautystyczni. Informowały również o wyższym poziomie lęku i depresji oraz niższej jakości życia. O wynikach badania informuje News-Medical.

Ponad 900 uczestników

W badaniu, którym kierowała doktorantka Inhee Kim, uczestniczyło nieco ponad 900 osób, głównie kobiet cispłciowych. Przez pięć tygodni zgłaszały one objawy i swoje samopoczucie. Autorzy określili tę pracę jako największe badanie porównawcze samoocenianych objawów menopauzy wśród osób autystycznych i nieautystycznych.

Bardziej nasilone objawy menopauzy wiązały się z wyższym poziomem lęku i depresji, a także z niższymi wskaźnikami jakości życia. Autystyczni uczestnicy częściej zgłaszali również współwystępujące choroby fizyczne: niemal dwukrotnie częściej zgłaszali jedną lub więcej chorób układu sercowo-naczyniowego, a ponad czterokrotnie częściej — zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym hipermobilność.

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Poczucie kontroli

Naukowcy badali również czynniki związane z nasileniem objawów. Według ich danych poczucie utraty kontroli oraz trudności w rozumieniu zmian w ciele i stanie psychicznym podczas menopauzy wiązały się z cięższymi objawami.

Współautorki pracy Julie Gamble-Turner i Rachel Moseley zauważyły, że osoby autystyczne mogą potrzebować dostosowanych informacji o menopauzie oraz bardziej dostępnego wsparcia medycznego. Badanie opublikowano w czasopiśmie Autism in Adulthood; pracę Inhee Kim sfinansowała organizacja Henpicked/Menopause in the Workplace.

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