W Australii setki tysięcy trzyletnich dzieci będą odtąd miały dostęp do nowego programu badań przesiewowych rozwoju, subsydiowanego przez Medicare. Badanie pod nazwą Medicare Healthy Kids Check będą przeprowadzać lekarze ogólni, informuje ABC News Australia.

Podczas oceny medycy będą analizować historię zdrowia dziecka, jego zachowanie, relacje z innymi, umiejętności korzystania z toalety, styl życia i sen. Wyniki będą również porównywane z typowymi etapami rozwoju. Każde dziecko będzie mogło przejść takie badanie raz w życiu, przy czym zachowane zostanie prawo do innych ocen, w tym badań zdrowotnych dla Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa.

Wczesne wykrywanie trudności

Program jest częścią inicjatywy Thriving Kids, której celem jest wczesne wykrywanie dzieci, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Jeśli lekarz stwierdzi obawy dotyczące rozwoju, zdecyduje, czy potrzebne są interwencje lub skierowanie do innych usług — na przykład do logopedy lub grupy zabawowej.

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Tim Jones, przedstawiciel Królewskiego Australijskiego Kolegium Lekarzy Ogólnych, który uczestniczył w opracowaniu badania, powiedział, że może ono pomóc dzieciom bez widocznej niepełnosprawności, które mimo to potrzebują większego wsparcia ze strony systemu ochrony zdrowia. Według danych kolegium w wieku trzech lat ponad jedno na pięcioro dzieci ma co najmniej jedną podatność rozwojową.

Pytania o dostępność pomocy

Pediatrka i niezależna posłanka Monique Ryan poparła wczesną interwencję, ale wyraziła obawy dotyczące praktycznego wdrożenia programu. Jak powiedziała, w niektórych regionach Australii brakuje lekarzy ogólnych, a część z nich może nie czuć się wystarczająco pewnie podczas oceny rozwoju dziecka.

Rząd będzie wspierał lekarzy i placówki medyczne, aby stosowali bulk billing w przypadku tych badań poprzez istniejące zachęty i programy. Jednocześnie Ryan zaznaczyła, że dla rodziców nie ma pełnej gwarancji bezpłatności badania. Znaczna część celowych programów wsparcia stanów i terytoriów w ramach Thriving Kids ma rozpocząć działanie dopiero w styczniu 2028 roku.

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