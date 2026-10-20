Australijski zespół badaczy kierowany przez Instytut Waltera i Elizy Hall opracował platformę edycji genów, która potencjalnie pozwoli lekarzom precyzyjniej kontrolować terapię komórkową. Podejście wykorzystujące edycję pierwotną ma pomóc terapeutycznym limfocytom T przetrwać w organizmach pacjentów wymagających stałej immunosupresji, informuje News-Medical.

Kontrola za pomocą dostępnych leków

Terapia komórkowa i genowa polega na pobraniu komórek odpornościowych pacjenta, ich korekcie lub modyfikacji w laboratorium, a następnie ponownym podaniu ich do organizmu. Jednak po podaniu takich komórek lekarze mają ograniczone możliwości selektywnego wzmacniania lub hamowania ich aktywności. Stanowi to problem dla pacjentów, którzy jednocześnie potrzebują leków tłumiących układ odpornościowy — w szczególności w celu ochrony przeszczepionego narządu lub kontroli choroby.

Badacze wykazali, że limfocyty T można uczynić odpornymi na takrolimus — powszechnie stosowany lek immunosupresyjny — przy jednoczesnym zachowaniu ich wrażliwości na cyklosporynę, lek pokrewny. Zgodnie z założeniem zespołu mogłoby to umożliwić stosowanie takrolimusu do wspierania edytowanych komórek przy jednoczesnym hamowaniu innych komórek odpornościowych, a zarazem zachować możliwość oddziaływania na zmodyfikowane komórki innym lekiem w razie potrzeby.

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Testy na różnych typach limfocytów T

Badanie opublikowane w czasopiśmie Blood koncentrowało się na rzadkim ciężkim immunozależnym nowotworze krwi — podskórnej chłoniaku T-komórkowym typu zapalenia tkanki tłuszczowej z HLH — który może dotykać dzieci i młodych ludzi. Na komórkach pacjentów naukowcy, wykorzystując edycję pierwotną, skorygowali mutację wywołującą chorobę i wprowadzili drugą edycję zapewniającą komórkom odporność na takrolimus.

Platformę przetestowano również na limfocytach T swoistych dla wirusów, które w przyszłości mogą pomagać biorcom przeszczepów zwalczać infekcje bez przerywania przyjmowania leków przeciw odrzuceniu przeszczepu, a także na komórkach CAR-T stosowanych w leczeniu raka. Autorzy zauważyli, że edytowane komórki zachowywały funkcjonalność w warunkach immunosupresji oraz wrażliwość na inne leki. Zespół pracuje nad przygotowaniem pierwszego badania z udziałem ludzi.

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