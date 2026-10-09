Naukowcy powiązali cechy mikrobiomu jelitowego z występowaniem gorączki po szczepieniu szczepionką mRNA przeciwko SARS-CoV-2. W badaniu uczestniczyło 171 zdrowych dorosłych: naukowcy analizowali ich mikrobiom w próbkach kału, temperaturę ciała oraz markery immunologiczne we krwi przed i po szczepieniu.

Rola flagelliny

Jak informuje News-Medical, u osób z wyższym poziomem zapalenia jelit przed szczepieniem lub bardziej aktywną ekspresją flagelliny w jelitach częściej występowała gorączka. Flagellina to białko wytwarzane przez niektóre bakterie, w tym przedstawicieli rodziny Lachnospiraceae. Może aktywować zapalne szlaki immunologiczne i nasilać reakcje związane ze szczepieniem.

Gorączka i objawy przypominające grypę należą do częstych działań niepożądanych po szczepieniu, w tym preparatami opartymi na mRNA i nanocząstkach lipidowych. Jednocześnie takie reakcje nie występują u wszystkich, a u osób, które miały gorączkę po jednej dawce, częściej powtarzała się ona po kolejnych dawkach.

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Związek z dietą

Autorzy wykryli również związek między dietą, składem mikrobiomu a reakcją na szczepienie. Diety wegetariańskie korelowały z cechami mikrobiomu związanymi z mniejszym prawdopodobieństwem gorączki. Natomiast mniejsze spożycie pełnowartościowych produktów roślinnych, a także diety z większym udziałem tłustej lub przetworzonej żywności wiązały się z zapalnym mikrobiomem powiązanym z gorączką.

Zmiana diety wpływała zarówno na skład mikrobiomu, jak i na związane z nim reakcje po szczepieniu. Jednocześnie flagellina, stan zapalny i dieta nie wpływały na wytwarzanie przeciwciał, według autorów pracy opublikowanej w czasopiśmie Science. Oznacza to, że zapalenie pośredniczone przez mikrobiom mogło nasilać działania niepożądane bez koniecznego osłabienia odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę.

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