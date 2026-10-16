Balony powlekane lekiem mogą być alternatywą dla trwałego wszczepiania metalowych stentów do tętnic wieńcowych. Metaanaliza 10 randomizowanych badań klinicznych z udziałem 7832 pacjentów z chorobą wieńcową nie wykazała istotnej różnicy między tą metodą a stentami pod względem częstości zawałów serca i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, informuje News-Medical.

Jak działa metoda

Stent uwalniający lek to niewielka siateczkowa rurka wszczepiana do zwężonej lub zablokowanej tętnicy podczas angioplastyki. Pozostaje on w naczyniu na stałe. Natomiast balon powlekany lekiem jest usuwany po zabiegu: podczas rozszerzania uwalnia lek do ściany tętnicy, aby zmniejszyć ryzyko jej ponownego zwężenia.

Badanie objęło pacjentów z chorobą wieńcową, w której zwężenie naczyń może zmniejszać przepływ krwi do serca i zwiększać ryzyko poważnych zdarzeń sercowych. Autorzy zaznaczyli, że wyniki nie zmieniły się po wykluczeniu badań dotyczących wyłącznie małych tętnic wieńcowych, dla których baza dowodowa dotycząca stosowania takich balonów została już ukształtowana.

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Potrzeba ponownych zabiegów

Jednocześnie analiza wykazała możliwą wadę tej metody. U pacjentów, u których większe tętnice leczono balonami powlekanymi lekiem, częściej występowała potrzeba ponownego zabiegu w celu przywrócenia drożności naczynia — rewaskularyzacji.

Badacze zastrzegli, że wynik ten należy interpretować ostrożnie: między poszczególnymi badaniami występowały znaczne różnice, a na ogólny wniosek istotnie wpłynęło jedno badanie kliniczne. Naukowcy uważają, że potrzebne są większe badania z dłuższą obserwacją, w szczególności dotyczące dużych naczyń i bardziej złożonych zmian w tętnicach wieńcowych.

Pracę wykonali badacze z University of East Anglia we współpracy z Norfolk and Norwich University Hospital NHS Foundation Trust. Wyniki opublikowano w czasopiśmie eClinicalMedicine.

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