Ojciec pięcioletniego Alego, który mieszka z rodziną w Iraku, rozpoczął zbiórkę pieniędzy na terapię genową dla syna po tym, jak u chłopca zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenne’a. Rodzinie podano, że koszt takiego leczenia wynosi 10,6 mln dirhamów, czyli 2,9 mln dolarów, informuje The National.

Diagnozę potwierdzono w Dubaju

Ojciec chłopca, 42-letni Saban Hassan, powiedział, że problemy zdrowotne Alego początkowo objawiały się trudnościami w komunikacji i zachowaniu, w tym wyraźną nadpobudliwością. Przez około dwa lata chłopiec przechodził badania neurologiczne, a później coraz trudniej było mu wchodzić po schodach, wstawać po siedzeniu na podłodze i chodzić.

W sierpniu test genetyczny próbki wysłanej do Szpitala Dziecięcego Al Jalila w Dubaju potwierdził dystrofię mięśniową Duchenne’a. Jest to rzadka, agresywna choroba genetyczna, która powoduje postępujące osłabienie i degenerację mięśni.

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Zbiórka przyniosła dotąd tylko 2% kwoty

Według Hassana rodzinie powiedziano, że terapia genowa może być opcją leczenia, jednak jej koszt jest dla nich nieosiągalny. Powiedział również, że bez szybkiego rozpoczęcia leczenia Aliemu, według informacji otrzymanych przez rodzinę, może pozostać około roku życia.

Pierwsza zbiórka w Iraku, jak twierdzi ojciec, pozwoliła zebrać tylko 2% potrzebnej kwoty. Sprzedaż rodzinnego domu, zdaniem Hassana, pokryłaby około 10% kosztu terapii. Zwracał się o pomoc do organizacji charytatywnych, irackich urzędników i znanych osób, a także postanowił szukać wsparcia w ZEA i innych krajach.

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