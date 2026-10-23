Pacjenci z ostrymi uszkodzeniami mózgu, którzy klinicznie nie reagowali, mogli podwyższać lub obniżać częstotliwość dźwięku za pomocą nieinwazyjnego interfejsu mózg–komputer. Jak informuje News-Medical, badacze z Columbia University przetestowali system na 41 pacjentach kilka dni po hospitalizacji.

Jak działał system

Do głów uczestników podłączono elektrody elektroencefalografii, które zwykle wykorzystuje się do monitorowania pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Przez słuchawki słyszeli oni dźwięk oraz nagrany głos proszący, by próbowali otwierać i zaciskać dłonie.

Sygnały elektryczne mózgu trafiały do komputera przy łóżku pacjenta. Program analizował je w czasie rzeczywistym i zmieniał częstotliwość dźwięku. Głos zachęcał uczestników, gdy udało im się zmienić częstotliwość, oraz informował o osiągnięciu docelowego wyniku.

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Wyniki i kolejne kroki

Po krótkim treningu około jeden na trzech uczestników był w stanie sterować dźwiękiem. Wśród nich byli wszyscy pacjenci, u których odrębne badanie wykryło dysocjację poznawczo-ruchową — rozbieżność między funkcjami poznawczymi a zdolnością do wykonywania ruchów.

Kierownik badania, profesor neurologii Columbia University Jan Claassen, zauważył, że niektóre osoby z ostrymi uszkodzeniami mózgu mogą zachowywać pewien poziom świadomości, choć nie są w stanie mówić ani pokazać reakcji ruchem. W poprzedniej pracy jego zespół, wykorzystując standardowe EEG i sztuczną inteligencję, wykrył oznaki ukrytej świadomości u 15% pacjentów, którzy nie reagowali.

Badacze planują udoskonalić system, aby pacjenci mogli bardziej bezpośrednio informować personel medyczny i bliskich o swoim stanie, w tym o bólu lub głodzie. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Brain.

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