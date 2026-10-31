W Australii Bunnings usunął ze swojego internetowego marketplace’u halloweenowy kostium w formie kaftana bezpieczeństwa po krytyce ze strony SANE Australia — organizacji non-profit wspierającej osoby ze złożonymi problemami zdrowia psychicznego. Jak informuje ABC News Australia, produkt miał wiązania na ręce, a na plecach widniał napis: „Własność okręgowego zakładu psychiatrycznego — podchodzić ostrożnie”.

Stanowisko SANE Australia

Dyrektorka generalna SANE Australia Rachel Green oświadczyła, że niedopuszczalne jest, aby korporacje publicznie wspierały inicjatywy dotyczące zdrowia psychicznego, a jednocześnie czerpały zyski z produktów, które zdaniem organizacji wzmacniają stygmatyzację. Wezwała, by nie ignorować takich stereotypów, i podkreśliła, że przedstawienia osób z chorobami psychicznymi nie powinny być akceptowalnym kostiumem służącym rozrywce.

Ambasadorka SANE Australia i pisarka Sandy Jeffs, która żyje ze schizofrenią, nazwała takie kostiumy obraźliwymi. Jej zdaniem wykorzystywanie kaftanów bezpieczeństwa jako halloweenowego przebrania odtwarza negatywne stereotypy i czyni osoby z problemami psychicznymi obiektem drwin.

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Reakcja Bunnings i innych sprzedawców

Rzecznik Bunnings poinformował, że firma zrozumiała zgłoszone obawy i usunęła ofertę, gdy tylko zwrócono na nią uwagę. Jednocześnie ABC News Australia zaznacza, że według stanu na sobotę taki sam kostium sprzedawały Kmart, Dick Smith, Amazon oraz kilka mniejszych sklepów z kostiumami.

Według SANE Australia kampania w mediach społecznościowych w 2024 roku skłoniła Big W do wycofania ze sprzedaży halloweenowych kostiumów, które organizacja również uznała za stygmatyzujące. Rachel Green powiedziała, że Spotlight szybko usunął wtedy ten produkt, lecz później ponownie wystawił go na sprzedaż. ABC News Australia zwróciło się do Wesfarmers i Spotlight o komentarz.

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