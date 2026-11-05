W australijskim Newcastle katolicki operator medyczny Calvary Health Care zaprzestanie świadczenia usług zapłodnienia in vitro, planowych aborcji, dobrowolnej pomocy medycznej przy śmierci oraz procedur tranzycji płciowej, jeśli kupi dwa prywatne szpitale. Chodzi o Newcastle Private Hospital i Hunter Valley Private Hospital, informuje ABC News.

Sprzedaż nadal wymaga zgód

Calvary planuje kupić łącznie 14 szpitali w całej Australii po upadku Healthscope na początku tego roku. Sprzedaż szpitali w Newcastle nadal wymaga zgód regulacyjnych, w tym przeniesienia wydanej przez władze stanowe licencji szpitalnej oraz decyzji Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów.

Spółka przestrzega katolickiego kodeksu etycznego, który z powodów religijnych ogranicza świadczenie szeregu usług reprodukcyjnych i innych usług medycznych. Kodeks stanowi, że katolickie placówki medyczne nie powinny przeprowadzać procedur, które celowo szkodzą zarodkowi lub go niszczą, a także nie mogą zapewniać aborcji ani kierować pacjentów na aborcję.

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Obawy dotyczące dostępu do usług

Wiceprzewodnicząca Hunter Workers Women's Committee Rachel Hughes powiedziała, że najbardziej niepokoją ją konsekwencje dla kobiet i osób próbujących założyć rodzinę. Jak zaznaczyła, jedna z tych placówek jest jedną z nielicznych w Nowej Południowej Walii poza Sydney, w których wykonuje się procedury IVF.

Anestezjolog Peter Harrigan, który pracuje w Newcastle Private Hospital od 20 lat, uważa, że publiczny system ochrony zdrowia nie będzie w stanie łatwo poradzić sobie z dodatkowym popytem. Minister zdrowia stanu Ryan Park powiedział, że rząd nie ma uprawnień do ingerowania w prywatne sprzedaże, ale sprawdza, czy przyszły operator spełnia wymogi dotyczące posiadania licencji medycznej oraz jak można usunąć ewentualne luki w usługach.

Hunter IVF, które świadczy usługi obok Newcastle Private Hospital, tradycyjnie przeprowadzało pobieranie komórek jajowych na salach operacyjnych szpitala. Dyrektor kliniczny organizacji Andrew Hedges poinformował, że prowadzi ona rozmowy z innymi prywatnymi szpitalami w sprawie ustaleń dotyczących procedur wymagających zaplecza szpitalnego. W Calvary oświadczono, że zakup zapewni większą stabilność szpitalom, pracownikom i społeczności, a większość usług zostanie zachowana.

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