W Wielkiej Brytanii i Szwecji od 2010 roku znacząco wzrosła częstość pierwszych zarejestrowanych diagnoz autyzmu wśród dorosłych, a profil współwystępujących schorzeń u osób z nową diagnozą uległ zmianie. Wynika to z badania opublikowanego w czasopiśmie BMJ Mental Health, informuje News-Medical.

Wzrost częstości diagnoz

Naukowcy przeanalizowali dokumentację podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii do 2023 roku oraz ogólnokrajowe dane rejestrowe ze Szwecji do 2021 roku. Brytyjska część badania objęła 24,5 mln dorosłych, z których u 141 119 odnotowano diagnozę autyzmu. Szwedzka próba obejmowała 9,1 mln dorosłych i 100 817 osób z taką diagnozą.

W Wielkiej Brytanii częstość pierwszych zarejestrowanych diagnoz wzrosła z 6 na 100 tys. osób w 2010 roku do 64 w 2023 roku. W Szwecji wskaźnik zwiększył się z 43 na 100 tys. w 2010 roku do 65 w 2021 roku. Nowe diagnozy rosły najszybciej w grupie wiekowej 16–20 lat: w Wielkiej Brytanii z 31 do 364 na 100 tys., a w Szwecji ze 165 do 361 na 100 tys.

Standaryzowana względem wieku częstość występowania autyzmu w całym okresie badania była wyższa wśród mężczyzn, ale rosła dla obu płci. W 2023 roku w Wielkiej Brytanii wynosiła 1,4% wśród mężczyzn i 0,7% wśród kobiet, a w Szwecji w 2021 roku odpowiednio 1,8% i 1,2%. Wśród osób w wieku 16–20 lat częstość występowania autyzmu w obu krajach osiągnęła 4,1%.

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Zmiana współwystępujących schorzeń

Badacze odnotowali również zmianę wcześniejszych diagnoz u dorosłych, u których później rozpoznawano autyzm. Odsetek osób z historią epilepsji, psychozy lub niepełnosprawności intelektualnej zmniejszył się, podczas gdy wzrósł odsetek osób z wcześniejszymi diagnozami ADHD, zaburzeń lękowych, depresji i innych zaburzeń psychicznych.

W szczególności w Wielkiej Brytanii między 2010 a 2023 rokiem odsetek dorosłych z nową diagnozą autyzmu, którzy wcześniej mieli diagnozę epilepsji, spadł z 10% do 4%. Jednocześnie odsetek osób z zaburzeniami lękowymi w wywiadzie wzrósł z 29% do ponad 58%.

Autorzy zaznaczyli, że to badanie obserwacyjne nie pozwala ustalić przyczyn takich zmian. Dane nie pozwalają określić, czy odzwierciedlają one lepsze rozpoznawanie różnych przejawów autyzmu, czy możliwą błędną interpretację innych stanów psychiatrycznych jako autyzmu.

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