Naukowcy z Uniwersytetu w Maladze w Hiszpanii ustalili, że przebyte urazowe uszkodzenie mózgu może trwale zmieniać reakcję podwzgórza na późniejsze sytuacje stresowe. Badanie przeprowadzono na modelach zwierzęcych — samcach myszy; wyniki opublikowano w czasopiśmie Brain, Behavior, and Immunity, informuje News-Medical.

Zapalenie podwzgórza po stresie

Naukowcy z Katedry Biologii Komórki, Genetyki i Fizjologii Uniwersytetu w Maladze współpracowali z Wexner Medical Center Uniwersytetu Stanowego Ohio w Columbus. Badali skutki ostrego stresu w warunkach agresji i porażki społecznej po urazowym uszkodzeniu mózgu.

Podwzgórze to niewielki obszar u podstawy mózgu, który łączy układ nerwowy i hormonalny oraz uczestniczy w kierowaniu reakcją organizmu na stres. U zwierząt z wcześniejszym urazem mózgu obszar ten reagował inaczej: badacze odnotowali jego stan zapalny związany z zachowaniami unikowymi i zachowaniami podobnymi do lękowych.

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Rola mikrogleju

Autorzy pracy przypuszczają, że ważną rolę w tym procesie odgrywa mikroglej — komórki związane z neurozapaleniem po urazie. Według badania po uszkodzeniu komórki te mogą nabywać pamięć immunologiczną i stawać się bardziej wrażliwe na kolejne stresory. Przejawiało się to zmianami ich morfologii oraz zwiększoną produkcją mediatorów zapalnych.

Jednocześnie zmianom w mózgu nie towarzyszył większy wzrost poziomu kortyzolu we krwi. Oznacza to, że reakcja mózgu na stres zmieniała się bez nasilenia ogólnoustrojowej odpowiedzi hormonalnej. Autorzy zaznaczyli, że uzyskane dane są zgodne z obserwacjami klinicznymi zaburzeń endokrynnych u pacjentów z urazowymi uszkodzeniami, jednak badanie przeprowadzono wyłącznie na zwierzętach.

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