Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco ustalili, że nawet kilka dni diety wysokotłuszczowej może nasilać reakcję organizmu na podrażnienie skóry u myszy. Jak podaje News-Medical, po powrocie zwierząt do diety niskotłuszczowej ich skóra zachowywała zwiększoną wrażliwość na ponowne podrażnienie.

Reakcja pojawiła się w ciągu kilku dni

W doświadczeniach myszom nakładano na jedno ucho krem z imikwimodem, który wywołuje zapalenie skóry. Otyłe zwierzęta, które przez długi czas karmiono paszą o wysokiej zawartości tłuszczu, miały cięższą reakcję niż myszy na diecie niskotłuszczowej.

Aby ustalić, czy efekt wiązał się konkretnie z nadmierną masą ciała, a nie wyłącznie ze składem pożywienia, naukowcy przestawili myszy, które wcześniej otrzymywały niskotłuszczową paszę, na dietę wysokotłuszczową. Po trzech dniach nałożono im imikwimod. Już po czterech dniach takiej diety zwierzęta o prawidłowej masie ciała miały wyraźne zapalenie ucha, podobne do reakcji otyłych myszy.

Jednocześnie otyłe myszy, które na cztery dni przestawiono na zwykłą paszę, wykazały znacznie słabszą reakcję zapalną.

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Komórki odpornościowe pozostawały w tkance

Kilka tygodni po powrocie myszy o prawidłowej masie ciała do diety niskotłuszczowej stan zapalny ustąpił. Jednak ponowne nałożenie imikwimodu na to samo ucho wywołało nieproporcjonalnie silną reakcję.

Badacze powiązali to z faktem, że pasza wysokotłuszczowa szybko przyciągała do skóry szybko reagujące komórki odpornościowe, które nasilały stan zapalny. Po jego ustąpieniu w dotkniętej tkance pozostawały limfocyty T pamięci, przez co była ona przygotowana na silniejszą odpowiedź przy kolejnym podrażnieniu.

Zespół wykrył także podobne nasilenie reakcji zapalnej na czynnik drażniący w płucach myszy po kilku dniach diety wysokotłuszczowej. Autorzy podkreślili, że żywienia myszy laboratoryjnych nie można bezpośrednio utożsamiać z żywieniem ludzi, jednak wyniki pokazują szybkość reakcji układu odpornościowego na zmiany w organizmie.

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