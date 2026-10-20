Naukowcy z City of Hope wykryli mechanizm immunologiczny, który może być związany z uszkodzeniem zdrowej tkanki płuc podczas radioterapii. Wyniki badania przedklinicznego, opublikowanego 20 października 2026 roku w Nature Communications, wskazują również na możliwy sposób ograniczenia takich uszkodzeń poprzez zablokowanie odpowiedniego szlaku sygnałowego, donosi News-Medical.

Transformacja komórek odpornościowych

Zespół naukowców stworzył mysi model popromiennego uszkodzenia płuc i prześledził zmiany w komórkach limfoidalnych wrodzonego układu odpornościowego — ILC. Badacze ustalili, że napromienianie może zmieniać właściwości tych rzadkich komórek.

W szczególności komórki ILC2, które pomagają chronić płuca przed uszkodzeniami, po napromienianiu przekształcały się w ILC1. ILC1 sprzyjają stanowi zapalnemu, który uszkadza zdrową tkankę płuc. Autorzy zbadali również ludzkie ILC i odnotowali podobne zmiany biologiczne.

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Rola interferonu beta

Według badaczy napromienianie zwiększało poziom białka sygnałowego — interferonu beta. Białko to działało jak przełącznik, który przestawiał ochronne ILC2 w stan ILC1 związany ze stanem zapalnym.

Na kolejnym etapie zespół sprawdził, czy można zapobiec takiej transformacji poprzez zablokowanie szlaku sygnałowego interferonu beta podczas napromieniania. U myszy zmniejszyło to stan zapalny, ograniczyło uszkodzenie płuc i obniżyło poziom zwłóknienia — bliznowacenia tkanki, które może stać się trwałe.

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter przedkliniczny. Jeśli podejście potwierdzi skuteczność u ludzi, może potencjalnie chronić pacjentów przed długotrwałym uszkodzeniem płuc, rozszerzyć możliwości radioterapii dla osób z przewlekłymi chorobami płuc oraz umożliwić intensywniejsze napromienianie w razie potrzeby.

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