W Johannesburgu w RPA przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody stwarzają zagrożenia dla osób zależnych od domowego sprzętu medycznego, opieki i odpowiedniej higieny. City Power poinformowało, że nie prowadzi ewidencji stanów zdrowia poszczególnych klientów ani gospodarstw domowych i nie zapewnia specjalnej ani priorytetowej pomocy mieszkańcom wrażliwym medycznie, pisze Daily Maverick.

Mieszkaniec Katlehong John Gale korzysta z zasilanego elektrycznie koncentratora tlenu i trzyma butle jako zabezpieczenie. Jak powiedział, wydał ponad 20 tys. randów na zapasowe zaopatrzenie. Jedna 10-litrowa butla zapewnia mu tlen przez około cztery godziny, dlatego niepewny czas trwania przerw wywołuje u niego panikę.

Zagrożenia dla pacjentów i opiekunów

Zarejestrowana pielęgniarka, która poprosiła o nieujawnianie jej nazwiska, zaznaczyła, że długotrwałe przerwy są szczególnie niebezpieczne dla pacjentów korzystających w domu z aparatów CPAP, urządzeń do odsysania i nebulizatorów. Baterie takich urządzeń działają tylko przez ograniczony czas i wymagają ładowania.

Brak wody, jak powiedziała, zagraża również pacjentom wymagającym opatrunków i pielęgnacji ran: bez wody higiena rąk i zapobieganie zakażeniom stają się trudniejsze. Pielęgniarka zaproponowała, aby gminy utworzyły aktualny rejestr gospodarstw domowych wrażliwych medycznie, by priorytetowo przywracać usługi lub zapewniać alternatywną pomoc podczas planowanych i awaryjnych przerw.

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Jones Majoni, kierownik ds. pracy socjalnej w Prowincjonalnym Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnościami w Gautengu, podkreślił, że przerwy w dostawach wody stanowią dodatkowe obciążenie dla opiekunów osób potrzebujących pomocy w higienie i opiece w przypadku nietrzymania moczu. Muszą oni szukać wody, czekać na cysterny i przenosić pojemniki, jednocześnie nadal sprawując opiekę.

Systemy zapasowe nie są dostępne dla wszystkich

Mark Rundle, prezes Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Domów dla Osób Starszych, powiedział, że mieszkańcy placówek opiekuńczych korzystający ze sprzętu tlenowego mogą potrzebować tlenu w butlach lub transportu do szpitala, jeśli brak prądu trwa zbyt długo. Jak stwierdził, zamożniejsze placówki mają generatory, systemy solarne i zbiorniki na wodę, podczas gdy inne nie dysponują takimi zasobami.

Prince Jonah Jordan, właściciel Lesiah Electrical Services, poinformował, że w latach 2024–2025 liczba zapytań o zasilanie awaryjne i systemy solarne w jego firmie wzrosła o 35–45%. Według jego szacunków małe systemy zapasowe w Johannesburgu i Pretorii kosztują od 28 tys. do 45 tys. randów, a bardziej kompleksowe hybrydowe systemy solarne — od 95 tys. do 160 tys. randów.

Przedstawicielka Johannesburg Water Nombuso Shabalala oświadczyła, że przedsiębiorstwo odpowiada za dostawy wody, usługi sanitarne oraz uruchamianie alternatywnych dostaw wody podczas przerw spełniających ustalone kryteria. Koordynację szerszego wsparcia społecznego lub medycznego dla wrażliwych mieszkańców zaliczyła do kompetencji miejskich i prowincjonalnych struktur ochrony zdrowia oraz ochrony socjalnej.

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