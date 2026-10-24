Dodatkowa analiza badania klinicznego III fazy RASolute 302 wykazała, że lek celowany daraxonrasib zapewniał lepsze wyniki przeżycia niż standardowa chemioterapia u pacjentów z wcześniej leczonym przerzutowym rakiem trzustki. Przewaga leku utrzymywała się w grupach z różnymi mutacjami genów RAS, a także wśród chorych, u których w guzach nie wykryto mutacji RAS.

Jak podaje News-Medical, wyniki analizy przedstawił profesor medycyny i badacz Kompleksowego Centrum Onkologicznego Jonssona UCLA Health Zev Weinberg na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO.

Wyniki badania

We wstępnych wynikach RASolute 302 mediana przeżycia pacjentów otrzymujących daraxonrasib wyniosła 13,2 miesiąca, wobec 6,7 miesiąca wśród osób, którym przepisano standardową chemioterapię. W badaniu uczestniczyło około 500 pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, którzy byli już wcześniej leczeni.

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Uczestników losowo przydzielono do codziennego przyjmowania daraxonrasibu w tabletkach lub kilku schematów standardowej chemioterapii. Nowa analiza oceniała, czy efekt leczenia zależał od rodzaju mutacji RAS, wybranego do porównania schematu chemioterapii oraz wcześniejszego leczenia pacjenta.

Mechanizm działania i ograniczenia

Daraxonrasib jest doustną terapią celowaną opracowaną w celu blokowania kilku form aktywnego białka RAS, w tym form zmutowanych i niezmutowanych. Według UCLA Health mutacje w genach RAS występują w ponad 90% guzów trzustki.

W sierpniu 2026 roku FDA zatwierdziła lek, sprzedawany pod nazwą RASONQUE, dla dorosłych z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki po co najmniej jednej wcześniejszej terapii systemowej lub dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do wieloskładnikowego leczenia systemowego. Jednocześnie autorzy analizy zaznaczyli, że niektóre podgrupy były nieliczne, dlatego do oceny długoterminowych wyników konieczna jest dalsza obserwacja.

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