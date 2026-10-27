W międzynarodowym badaniu z udziałem naukowców z University of East Anglia i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii niektórzy pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi zgłaszali myśli samobójcze po nieuważnym wyjaśnieniu diagnozy. Takie doświadczenia pojawiały się, gdy rozpoznanie czynnościowego zaburzenia neurologicznego sprawiało, że ludzie odnosili wrażenie, iż ich objawy uznawano za wyłącznie psychologiczne lub możliwe do kontrolowania. Według News-Medical niejasne lub pospieszne wyjaśnienia mogły również wywoływać poczucie winy, wstydu i utratę zaufania do lekarzy.

Badanie pacjentów i lekarzy

Zespół badał, jak pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi oraz medycy postrzegają współwystępujące czynnościowe zaburzenie neurologiczne (FND). Jest to uznany stan neurologiczny, który może objawiać się osłabieniem, drżeniem, zmianami ruchu lub czucia, a także napadami niepadaczkowymi.

Naukowcy przeanalizowali międzynarodowe ankiety z udziałem 1853 pacjentów, 400 klinicystów i 463 przedstawicieli społeczeństwa, a także przeprowadzili pogłębione wywiady z pacjentami i lekarzami. Wśród pacjentów 86% zgodziło się, że diagnoza depresji była prawidłowa, 53% podobnie oceniło diagnozę fibromialgii, a z diagnozą FND zgodziło się 30%. Tylko 7% zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich objawy były psychosomatyczne.

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Znaczenie wyjaśnienia diagnozy

Lekarze uczestniczący w badaniu mówili o trudnościach z ustaleniem przyczyn złożonych objawów neurologicznych. Część z nich wskazała, że ma niewystarczające przygotowanie dotyczące FND, a także informowała o różnych poglądach medyków na stawianie takiej diagnozy.

Pacjenci częściej akceptowali diagnozę, gdy lekarze uważnie ich słuchali, wyjaśniali podstawy swoich wniosków i rozróżniali objawy FND oraz przejawy choroby autoimmunologicznej. Autorzy badania podkreślili potrzebę współpracy reumatologów, neurologów, psychiatrów, pacjentów i innych specjalistów, a także konieczność ostrożnego wyjaśniania diagnozy, gdy przyczyna objawów pozostaje nieustalona.

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