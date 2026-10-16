W Kanadzie i Wielkiej Brytanii połączenie diety niskokalorycznej z ustrukturyzowanymi ćwiczeniami fizycznymi umożliwiło osiągnięcie remisji cukrzycy typu 2 u 27 z 50 uczestników grupy interwencyjnej w ciągu 24 tygodni. W grupie kontrolnej remisję odnotowano u dwóch osób, informuje ScienceAlert.

W badaniu uczestniczyło 96 osób

Randomizowane badanie przeprowadzono w trzech ośrodkach w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Objęło ono 96 osób o różnym pochodzeniu etnicznym, z otyłością i cukrzycą typu 2 o wczesnym początku, które nie otrzymywały insulinoterapii. Średni wiek uczestników wynosił 38 lat.

Cukrzycę typu 2 o wczesnym początku zwykle definiuje się jako diagnozę postawioną w wieku do 45 lat włącznie. Ten typ choroby może postępować szybciej niż cukrzyca rozpoznana w starszym wieku, a pacjenci są bardziej narażeni na przedwczesne powikłania i śmierć.

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Program żywienia i treningów

Uczestnicy grupy interwencyjnej przez pierwsze 12 tygodni spożywali około 800–900 kilokalorii dziennie. Ich program obejmował także dwa nadzorowane cotygodniowe zajęcia łączące ćwiczenia aerobowe i siłowe oraz jeden samodzielny trening. Stan zdrowia uczestników był monitorowany. Przez kolejne 12 tygodni stosowali dietę służącą utrzymaniu masy ciała i kontynuowali samodzielne treningi.

Remisję w grupie interwencyjnej osiągnięto bez leków obniżających poziom cukru we krwi. Uczestnicy stracili także więcej masy tłuszczowej niż grupa kontrolna, ale zachowali masę mięśniową i siłę. Naukowcy odnotowali obniżenie ciśnienia tętniczego i spoczynkowej częstości akcji serca, a także poprawę wskaźnika wydolności oddechowej względem masy ciała o 10,3%.

Czas trwania efektu wymaga jeszcze sprawdzenia

Autorzy zaznaczyli, że badanie trwało tylko 24 tygodnie, dlatego długoterminową trwałość wyników trzeba jeszcze zbadać. Nadal nie można też określić, który element programu — dieta czy ćwiczenia fizyczne — miał większy wpływ na remisję. Naukowcy proponują, aby w kolejnych badaniach osobno porównać żywienie niskokaloryczne, ćwiczenia fizyczne i ich połączenie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Regional Health – Americas.

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