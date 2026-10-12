Dwuletnie randomizowane badanie w Wielkiej Brytanii nie wykazało statystycznie istotnej różnicy w utracie masy ciała między uczestnikami pijącymi wodę a grupą spożywającą napoje z bezkalorycznymi substancjami słodzącymi. Wśród osób, które ukończyły obserwację, średnia utrata masy ciała wyniosła 4,8 kg w grupie napojów dietetycznych i 3,7 kg w grupie wody.

Jak przeprowadzono badanie

Jak informuje News-Medical, w badaniu SWITCH uczestniczyły 493 osoby w wieku od 18 do 65 lat ze wskaźnikiem masy ciała od 27 do 35 kg/m². Uczestników równo podzielono na dwie grupy: jedna miała codziennie wypijać co najmniej dwie porcje po 330 ml napojów z bezkalorycznymi substancjami słodzącymi, a druga — taką samą ilość zimnej wody. Grupie pijącej wodę zalecono także, aby nie spożywała takich napojów i nie dodawała substancji słodzących do gorących napojów.

W pierwszym roku uczestnicy realizowali program kontroli masy ciała: przez 12 tygodni spotykali się z dietetykiem co tydzień, a przez kolejne 40 tygodni — raz w miesiącu. Następnie przez kolejny rok trwał dobrowolny okres bez nadzoru. W pierwszym roku uczestnikom zalecano także stopniowe wydłużanie czasu chodzenia do 60 minut przez sześć dni w tygodniu.

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Wyniki i ograniczenia

Do 104. tygodnia badanie ukończyło 220 z 493 uczestników: 103 w grupie napojów ze substancjami słodzącymi i 117 w grupie wody. Według dzienników spożycia przestrzeganie zaleconego schematu wśród uczestników, którzy dotarli do końcowego pomiaru, przekraczało 98% w obu grupach.

Masa ciała zmniejszała się najszybciej w pierwszych 12 tygodniach. Później uczestnicy obu grup częściowo odzyskiwali wagę. Analizy uwzględniające brakujące pomiary również nie wykazały istotnej różnicy między grupami w zmianie masy ciała.

Autorzy odnotowali pewne statystycznie istotne różnice w poziomach hemoglobiny glikowanej, cholesterolu całkowitego i ciśnienia rozkurczowego, lecz uznali je za klinicznie nieistotne. Jednocześnie analizy hemoglobiny glikowanej i cholesterolu obejmowały odpowiednio tylko 30 i 31 uczestników. Badanie sfinansowało American Beverage Association; autorzy zaznaczyli, że stowarzyszenie nie uczestniczyło w projektowaniu, prowadzeniu, analizie ani interpretacji badania, ale mogło zapoznać się z rękopisem.

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