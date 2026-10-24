W USA badacze ustalili związek między dyskryminacją studentów LGBTQ+ a zwiększonym prawdopodobieństwem depresji, lęku, myśli samobójczych i unikania niezbędnej opieki medycznej. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie specjalistów ze Szkoły Zdrowia Publicznego Mailmana Uniwersytetu Columbia, Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Bostońskiego oraz Instytutu Harvard Pilgrim Health Care.

Dane od prawie 18 tysięcy studentów

Autorzy przeanalizowali odpowiedzi 17 942 studentów LGBTQ+ w wieku od 18 do 24 lat, którzy uczestniczyli w Healthy Minds Study w latach 2024–2025. Ankieta objęła 119 college’ów i uniwersytetów w 34 stanach. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Behavior Medicine.

Jeden na dziesięciu ankietowanych zgłosił dyskryminację na kampusie w poprzednim roku. Wśród tych studentów prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów depresji było o 84% wyższe, lęku — o 87% wyższe, a prawdopodobieństwo zgłoszenia myśli samobójczych w ciągu roku — o 78% wyższe.

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Odmowa opieki medycznej

Badacze analizowali również przypadki odmowy świadczeń medycznych i innych usług z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Według ich danych odmowa opieki medycznej była związana z ponad 200% wyższym prawdopodobieństwem myśli samobójczych.

Ponad połowa wszystkich uczestników spełniała kryteria depresji. Lęk stwierdzono u niemal połowy studentów LGBQ+ oraz u ponad połowy studentów transpłciowych i niebinarnych. Myśli samobójcze w poprzednim roku zgłosił niemal co piąty student LGBQ+ i ponad jedna czwarta transpłciowych oraz niebinarnych uczestników.

Chociaż ponad połowa respondentów korzystała z konsultacji psychologicznych, część z nich unikała niezbędnej opieki medycznej z obawy przed dyskryminacją. Zgłosiło to niemal 5% studentów LGBQ+ i 13% studentów transpłciowych oraz niebinarnych. Uczestnicy transpłciowi i niebinarni ponad dwukrotnie częściej niż studenci LGBQ+ zgłaszali odmowę opieki medycznej.

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