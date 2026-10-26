Diwarasyb wydłużył medianę całkowitego przeżycia pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją KRAS G12C do 17,7 miesiąca. W grupie standardowych inhibitorów KRAS G12C — sotorasybu lub adagrasibu — wskaźnik ten wyniósł 12 miesięcy, informuje News-Medical, powołując się na badaczy z MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego.

Wyniki badania III fazy

W globalnym badaniu III fazy Krascendo 1 uczestniczyło 338 pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją KRAS G12C. Byli leczeni w 151 ośrodkach w 26 krajach i losowo przydzieleni do otrzymywania diwarasybu, sotorasybu lub adagrasibu.

Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 14,3 miesiąca diwarasyb zmniejszył ryzyko progresji choroby o 42%, a ryzyko zgonu o 44% w porównaniu ze standardowymi inhibitorami KRAS G12C. Mediana przeżycia wolnego od progresji wyniosła 9,8 miesiąca w grupie diwarasybu i 5,7 miesiąca w grupie kontrolnej. Po roku 44% pacjentów otrzymujących diwarasyb i 24% uczestników grupy kontrolnej pozostawało bez progresji choroby lub zgonu.

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Odpowiedź na leczenie i bezpieczeństwo

Odsetek całkowitej odpowiedzi na leczenie diwarasybem wyniósł 58,4%, podczas gdy wśród pacjentów otrzymujących standardowe inhibitory KRAS G12C — 32,3%. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła odpowiednio 11,9 i 6,9 miesiąca.

Ciężkie działania niepożądane związane z leczeniem obserwowano u 25% pacjentów w grupie diwarasybu i u 35% w grupie sotorasybu lub adagrasibu. Autorzy wskazali również ograniczenia pracy: otwarty projekt badania, niewielką liczbę uczestników grupy kontrolnej otrzymujących adagrasib oraz niewłączenie pacjentów z nieleczonymi przerzutami do mózgu.

Wyniki Krascendo 1 opublikowano w czasopiśmie The New England Journal of Medicine i przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO 2026.

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