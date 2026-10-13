W Norwegii 52-tygodniowe badanie kliniczne z udziałem 410 osób z wczesną chorobą Parkinsona nie wykazało korzyści ze stosowania nikotynamidu rybozydu — suplementu podnoszącego poziom dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). Uczestnicy przyjmujący suplement mieli nieco gorsze ogólne wyniki kliniczne niż grupa placebo, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Badanie NOPARK fazy 3 było randomizowane, podwójnie zaślepione i kontrolowane placebo. Przeprowadzono je w 11 ośrodkach w Norwegii. Do głównej analizy włączono 393 uczestników, a do modelu pierwszorzędowego wyniku — 391. Wszyscy pacjenci mieli co najmniej 35 lat, otrzymali diagnozę nie więcej niż dwa lata przed włączeniem do badania i byli we wczesnym stadium choroby.

Jednej grupie przepisano po 500 mg nikotynamidu rybozydu dwa razy dziennie, a drugiej placebo. Leczenie trwało 52 tygodnie. Głównym wskaźnikiem była zmiana łącznego wyniku w skali MDS-UPDRS, która ocenia niemotoryczne i ruchowe objawy choroby Parkinsona: im wyższy wynik, tym cięższy jest stan pacjenta.

Wyniki po roku

W 52. tygodniu modelowany średni łączny wynik w grupie nikotynamidu rybozydu wzrósł o 2,45 punktu, podczas gdy w grupie placebo spadł o 0,27 punktu. Skorygowana różnica wyniosła 2,72 punktu na korzyść placebo i była statystycznie istotna. Jednocześnie nie osiągnęła progu, który badacze uznali za klinicznie istotne pogorszenie.

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Spośród pięciu kluczowych drugorzędowych wskaźników statystycznie istotną różnicę odnotowano tylko w skali objawów niemotorycznych. Obejmuje ona między innymi zmiany nastroju, zaburzenia snu i problemy trawienne. W grupie otrzymującej suplement wskaźnik ten nieznacznie wzrósł, a w grupie placebo spadł.

Nikotynamid rybozydu wyraźnie podniósł poziom NAD we krwi: średnia różnica między grupami wyniosła 30 mikromoli. Jednak dane ze spektroskopii mózgu po roku nie wykazały statystycznie istotnej różnicy w zmianie stosunku NAD do ATP. Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych wyniosła 8,3% w grupie suplementu i 14,1% w grupie placebo; nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy.

Autorzy badania zaznaczyli, że wyniki nie potwierdzają stosowania nikotynamidu rybozydu ani jako środka mogącego wpływać na przebieg choroby Parkinsona, ani jako leczenia objawowego w badanej dawce i przez badany okres.

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