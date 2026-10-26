W Chinach randomizowane badanie kliniczne z udziałem 584 dorosłych pacjentów ze wstrząsem septycznym wykazało, że połączenie dobutaminy z noradrenaliną podczas operacji wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka ostrego uszkodzenia nerek. O wynikach badania, opublikowanego w czasopiśmie JAMA, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyli pacjenci poddawani operacjom w 39 szpitalach w Chinach. Połowa uczestników otrzymywała wlew dobutaminy razem z noradrenaliną, a druga połowa — wyłącznie noradrenalinę. Dobutaminę stosuje się w celu poprawy przepływu krwi, podczas gdy noradrenalina służy do utrzymania ciśnienia tętniczego.

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Southampton we współpracy ze specjalistami ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Zhejiang. Według badaczy reakcja zapalna podczas wstrząsu septycznego, a także interwencja chirurgiczna, mogą powodować uszkodzenie nerek.

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Wyniki i skutki uboczne

W ciągu tygodnia po operacji nowe lub postępujące ostre uszkodzenie nerek odnotowano u mniej niż jednej czwartej pacjentów otrzymujących połączenie leków. W grupie standardowego leczenia wskaźnik ten wyniósł około 35%. Umiarkowane i ciężkie formy uszkodzenia nerek występowały około dwukrotnie rzadziej wśród pacjentów otrzymujących oba leki.

Jednocześnie w grupie leczenia skojarzonego częściej obserwowano przejściowe przyspieszenie akcji serca: tachykardię miało 41% uczestników, wobec około 30% w grupie otrzymującej wyłącznie noradrenalinę. Badacze nie stwierdzili wzrostu częstości poważnych powikłań, w tym zatrzymania krążenia lub arytmii. U pacjentów leczonych terapią skojarzoną natychmiast zwiększała się również ilość moczu, a oznaki obciążenia narządów były mniej nasilone w pierwszej dobie pobytu na oddziale intensywnej terapii.

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