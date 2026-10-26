W Wielkiej Brytanii dodatkowy obowiązkowy rok nauki, wprowadzony reformą z 1972 roku, powiązano z mniejszą liczbą diagnoz choroby Alzheimera i innych form demencji po dziesięcioleciach. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie naukowców z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, Uniwersytetu Wisconsin–Madison i Uniwersytetu Michigan.

Porównano osoby po obu stronach progu wiekowego

Reforma podniosła minimalny wiek ukończenia szkoły w Anglii, Szkocji i Walii z 15 do 16 lat. Uczniowie urodzeni 1 września 1957 roku lub później musieli pozostać w szkole o rok dłużej, podczas gdy urodzeni wcześniej mogli zakończyć naukę w wieku 15 lat.

Taki próg wiekowy umożliwił porównanie osób urodzonych w niewielkim odstępie czasu, ale objętych różnymi zasadami dotyczącymi edukacji. Odsetek osób uczących się co najmniej do 16. roku życia wzrósł po reformie o 14 punktów procentowych.

Naukowcy wykorzystali dane UK Biobank i obserwowali uczestników do 65. roku życia na podstawie dokumentacji szpitalnej, rejestrów zgonów oraz zgłaszanych przez nich danych o historii medycznej. Wśród osób urodzonych po wskazanej dacie, które były zobowiązane do dłuższej nauki, diagnozy demencji występowały rzadziej.

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Efekt przy wysokich predyspozycjach genetycznych

Autorzy połączyli także dane dotyczące reformy z informacjami genetycznymi uczestników. Według ich wniosków dodatkowa edukacja była powiązana z niższą częstością demencji nawet wśród osób o najwyższych genetycznych predyspozycjach do tej choroby.

Naukowcy zaznaczyli, że mechanizm tego związku nie został jeszcze ustalony. Dodatkowa nauka w badaniu była również powiązana z wyższymi dochodami gospodarstw domowych oraz rzadszym występowaniem udarów i zawałów serca, jednak autorom nie udało się określić, który czynnik wyjaśnia mniejszą liczbę przypadków demencji.

Szacunki wielkości efektu pozostają nieprecyzyjne, ponieważ demencja w badanej grupie była nadal stosunkowo rzadka. Badanie opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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