Naukowcy z Uniwersytetu Rochestera w eksperymencie na myszach stwierdzili, że niedobór żelaza w czasie ciąży jest związany z długotrwałymi zmianami w mózgu potomstwa. Po urodzeniu wszystkie zwierzęta otrzymywały wystarczającą ilość żelaza: jego poziom we krwi się unormował, jednak w różnych obszarach mózgu utrzymywały się zaburzenia rozmieszczenia tego pierwiastka. O badaniu opublikowanym w The Journal of Nutrition informuje News-Medical.

Poziom żelaza we krwi nie odzwierciedlał stanu mózgu

Przed poczęciem i przez cały okres ciąży myszy karmiono dietami zawierającymi wystarczającą lub niewystarczającą ilość żelaza. Od urodzenia wszystkie zwierzęta otrzymywały paszę o odpowiedniej zawartości tego pierwiastka, aby sprawdzić, czy znane zmiany komórkowe można skorygować.

Po przywróceniu podaży żelaza jego poziom we krwi się unormował. Jednocześnie w mózgu w jednych obszarach poziom żelaza pozostawał obniżony, a w innych przekraczał normę. Autorzy odnotowali również zaburzenia równowagi wapnia, magnezu, manganu, miedzi i cynku. Zmiany stężenia tych minerałów w mózgu były bardziej wyraźne niż we krwi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w aktywności genów

Zaburzeniom równowagi mineralnej towarzyszyły trwałe zmiany w sieciach genów związanych z rozwojem mózgu i komunikacją między komórkami nerwowymi. W szczególności badacze wykryli zmiany związane z tworzeniem mieliny — struktury, która izoluje włókna nerwowe i sprzyja skutecznemu przekazywaniu sygnałów między neuronami.

Ekspresja genów związanych z neurorozwojem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu różniła się w zależności od obszaru mózgu. W korze, hipokampie i wzgórzu odpowiednie geny były mniej aktywne, natomiast w tylnej części kory ich aktywność była wyższa. Największe zmiany ekspresji genów wykryto w wzgórkach górnych śródmózgowia, które uczestniczą w przetwarzaniu informacji sensorycznej i ukierunkowywaniu uwagi.

Autorzy podkreślili, że eksperyment przeprowadzono na myszach. Ich zdaniem przywrócenie poziomu żelaza we krwi po urodzeniu może nie w pełni odzwierciedlać regenerację procesów rozwoju mózgu.

Czytaj nas na