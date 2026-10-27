Badacze z Baylor College of Medicine ustalili, że glejak może wykorzystywać sąsiednie komórki nerwowe do stymulowania własnego wzrostu. Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Neuron uzyskano na modelach zwierzęcych.

Naukowcy skupili się na interakcji guza z neuronami regulującymi aktywność obwodów mózgowych. Neurony pobudzające zwiększają tę aktywność, a hamujące ją zmniejszają. Wcześniej badacze powiązali już nadmierną aktywność obwodów mózgowych w pobliżu guza z szybszym wzrostem glejaka.

Rola GAT-1 i neuronów hamujących

Zespół sprawdził szereg genów związanych z padaczką i mutacjami występującymi w glejaku. Szczególną uwagę zwrócił gen kodujący białko GAT-1. W normalnych warunkach białko to usuwa z przestrzeni między komórkami nerwowymi neuroprzekaźnik GABA, który jest kluczowym sygnałem neuronów hamujących.

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Usunięcie GAT-1 w guzach przyspieszało wzrost nowotworów. Następnie w eksperymentach badacze aktywowali lub blokowali neurony hamujące w pobliżu guza. Aktywacja takich neuronów zmniejszała wzrost guza w porównaniu z myszami, które nie otrzymały takiej interwencji. Z kolei zablokowanie ich zdolności do hamowania aktywności obwodów mózgowych nasilało wzrost guzów.

Białko DBI i leki przeciwpadaczkowe

Autorzy odkryli również, że glejak wytwarza duże ilości białka DBI, inhibitora wiązania diazepamu. Według badania DBI nasila nadmierną aktywność obwodów mózgowych i wzrost guza. Jednocześnie aktywacja neuronów hamujących w pobliżu guza mogła przeciwdziałać sygnałom sprzyjającym tej nadaktywności.

Na modelach zwierzęcych zespół przetestował również dwa zatwierdzone przez FDA leki przeciwpadaczkowe, które wzmacniają sygnalizację GABA: lorazepam i kwas walproinowy. Oba leki istotnie zmniejszały proliferację guzów u myszy w porównaniu ze zwierzętami, które ich nie otrzymywały. Autorzy zaznaczają, że wyniki te stanowią podstawę do dalszego badania, czy takie leki mogą wpływać na progresję glejaków u pacjentów.

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