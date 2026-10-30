Badacze z Uniwersytetu McGill odkryli wspólne wzorce w wokalizacjach ptaków, ludzkiej mowie i pieśniach różnych kultur. Jak informuje News-Medical, porównali nagrania ponad 350 gatunków ptaków z dostępnymi bazami ludzkich wokalizacji w 52 językach.

Wspólne cechy wokalizacji

Wśród wzorców, które autorzy określili jako uniwersalne, są niewielkie interwały zmian wysokości dźwięku między sąsiednimi nutami, regularny i przewidywalny rytm, a także wydłużanie ostatniej wypowiedzi w frazie. Badacze przypuszczają, że takie podobieństwa mogą być związane ze wspólnymi mechanizmami wytwarzania głosu lub cechami percepcji słuchowej.

Pierwszy autor pracy, Logan James, doktorant po stażu podoktorskim na Wydziale Biologii, zaznaczył, że zarówno ptakom, jak i ludziom trudno jest gwałtownie zmieniać wysokość dźwięku między kolejnymi nutami. Zdaniem naukowców wydłużanie końca frazy może być związane z oddychaniem podczas wokalizacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ptaki o różnych sposobach uczenia się

Zespół przeanalizował wokalizacje czterech grup ptaków: ptaków śpiewających, kolibrów, suboscynów i lelków. Nagrania pobrano z publicznej bazy dźwięków dzikiej przyrody xeno-canto i ręcznie oznaczono, uzyskując do analizy około 70 tysięcy jednostek wokalnych.

Autorzy porównali gatunki, które uczą się wokalizacji przez naśladownictwo, z gatunkami, których wokalizacje są wrodzone. Oczekiwali, że pieśni ptaków uczących się wokalizacji będą miały więcej wspólnego z ludzką mową i śpiewem. Zespół znalazł jednak bardzo niewiele dowodów na poparcie tej hipotezy. Pracę opublikowano w czasopiśmie Current Biology.

Czytaj nas na