Badacze Mayo Clinic ocenili narzędzie sztucznej inteligencji Dermoscopy Explainable Intelligence, czyli DEXI, które może pomagać dermatologom zdecydować, czy zmiana skórna wymaga biopsji, czy powinna być obserwowana. O wynikach retrospektywnego badania, opublikowanego w czasopiśmie Mayo Clinic Proceedings, informuje News-Medical.

Jak działa system DEXI

DEXI to narzędzie głębokiego uczenia, wytrenowane na ponad 66 tysiącach oznaczonych obrazów dermatoskopowych. Przypisuje zmianie skórnej wynik od 0,0 do 10,0 na podstawie cech obrazu związanych z ryzykiem raka. System pokazuje także, które cechy wpłynęły na ocenę, w tym asymetrię, granice i kolor zmiany.

W badaniu przeanalizowano dane 178 pacjentów, u których wykonano fotografię całego ciała, sekwencyjną dermatoskopię cyfrową oraz biopsję jednej lub kilku zmian. Naukowcy przeanalizowali 261 zmian, dla których dostępne były ocena DEXI oraz diagnoza potwierdzona badaniem tkanki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki i ograniczenia

Przy wartości progowej 3,0 punktu lub wyższej system prawidłowo zidentyfikował 93,4% zmian złośliwych i 75% zmian niezłośliwych. Średni wynik DEXI dla zmian niezłośliwych wyniósł 2,5, dla niemelanomowych nowotworów skóry — 7,8, a dla czerniaków — 6,0. Badacze uważają wartość 3,0 za potencjalny punkt odniesienia dla klinicznej decyzji o dalszej obserwacji lub biopsji.

Jednocześnie autorzy podkreślili, że DEXI nie uwzględnia indywidualnych czynników dotyczących pacjenta, w tym wieku, leków oraz czerniaka w wywiadzie. Narzędzie gorzej oceniało także ciężko atypowe znamiona i czerniaki we wczesnych etapach rozwoju. Dlatego systemu nie należy stosować w oderwaniu od oceny klinicznej i danych o pacjencie; wymaga on dalszej weryfikacji i udoskonalenia.

Czytaj nas na