Naukowcy z Fox Chase Cancer Center odkryli, że blokowanie białka anoktamina 6, czyli ANO6, może spowalniać wzrost guzów trzustki i zmniejszać tłumienie odpowiedzi immunologicznej w modelach przedklinicznych. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Cancer informuje News-Medical.

Fibroblasty dostarczają guzowi lipidy

Badanie dotyczyło gruczolakoraka przewodowego trzustki — najczęstszego typu tego nowotworu. Takie guzy są otoczone gęstą tkanką łączną i mają stosunkowo niewiele funkcjonalnych naczyń krwionośnych. Naukowcy skupili się na fibroblastach związanych z rakiem — komórkach stanowiących znaczną część tkanki otaczającej guz.

Według autorów fibroblasty te pobierają cholesterol z krwiobiegu i przekazują go sąsiednim komórkom nowotworowym w procesie trogocytozy. W jego trakcie komórki guza pobierają niewielkie fragmenty błon fibroblastów, wraz z którymi otrzymują cholesterol i inne lipidy potrzebne do przeżycia i wzrostu. ANO6 pomaga przygotować błonę fibroblastów do takiego transferu. W modelach laboratoryjnych i zwierzęcych obniżenie poziomu lub eliminacja ANO6 osłabiały zdolność tych komórek do wspierania przeżycia komórek nowotworowych.

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Wpływ na limfocyty T

Ten sam mechanizm, jak stwierdzili badacze, może również wpływać na cytotoksyczne limfocyty T — komórki odpornościowe zdolne do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych. Podczas bezpośredniego kontaktu z fibroblastami limfocyty T także mogą otrzymywać fragmenty ich błon, w tym cholesterol. Jego nadmiar w środowisku guza wiąże się z wyczerpaniem limfocytów T i spadkiem ich skuteczności.

W modelach mysich blokowanie ANO6 zmniejszyło gromadzenie się cholesterolu w limfocytach T, które przeniknęły do guza, oraz poprawiło wskaźniki ich aktywności. Osobno w doświadczeniach laboratoryjnych limfocyty T, które kontaktowały się z fibroblastami o obniżonym poziomie ANO6, aktywniej niszczyły komórki nowotworowe.

Autorzy testowali również niklozamid i klofazyminę — leki, które w ramach badania hamowały aktywność zależną od ANO6. W modelach mysich leczenie nimi znacząco zmniejszało masę guzów, a niklozamid ograniczał dostarczanie cholesterolu do komórek raka trzustki. Badacze podkreślili, że trogocytoza jest tylko jednym ze sposobów pozyskiwania lipidów przez komórki nowotworowe, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby ocenić selektywny wpływ oddziaływania na ANO6 jako metody leczenia.

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