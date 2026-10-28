Naukowcy z Weill Cornell Medicine opisali mechanizm, za pośrednictwem którego mutacje genów kodujących podjednostki kompleksu BAF występują w około 20% przypadków raka u ludzi i mogą sprzyjać złośliwemu wzrostowi komórek. Jak informuje News-Medical, mutacje te zmieniają dostępność DNA dla białka regulatorowego CTCF, które wpływa na trójwymiarową organizację genomu.

Jak zmienia się aktywność genów

Kompleks BAF reguluje aktywność genów w jądrze komórkowym. Mutacje genów kodujących jego podjednostki wykrywa się w różnych typach nowotworów, w tym w chłoniaku oraz rakach piersi, jajnika i wątroby.

Badacze wykorzystali kilka modeli komórkowych i zwierzęcych z zaburzoną funkcją BAF. Ustalili, że utrata funkcji kompleksu otwiera liczne regiony DNA dla wiązania CTCF.

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Zwykle CTCF działa jak swoisty rozdzielacz: dzieli DNA na odrębne regiony i kontroluje interakcje genów z elementami regulatorowymi. Przy utracie BAF wiązanie CTCF nasila się w tysiącach miejsc genomu. Prowadzi to do rozległych zmian pętli i fałdów DNA, zakłóca zwykłe kontakty genów z elementami regulującymi ich działanie oraz zmienia aktywność genów w kierunku związanym z szybszym podziałem komórek.

Możliwe cele terapii

W modelach zwierzęcych usunięcie CTCF odwracało skutki utraty funkcji BAF. Zespół badawczy przedstawił także dane z analizy danych pacjentów, które potwierdzają rolę CTCF w nowotworach z mutacjami BAF: zaburzenia CTCF były związane z lepszymi wynikami leczenia pacjentów.

Naukowcy ustalili, że kompleksy PBAF i ISWI są ważnymi partnerami CTCF, a ich usunięcie również blokuje efekty mutacji BAF. Autorzy pracy opublikowanej 28 października 2026 roku w czasopiśmie Nature uznają CTCF, PBAF i ISWI za możliwe cele przyszłych metod leczenia nowotworów z takimi mutacjami.

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