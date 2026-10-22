Badacze pod kierownictwem Uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii przeanalizowali niemal milion sekwencji całego genomu i opisali typową liczbę wariantów genetycznych oraz ryzyk genetycznych u ludzi. Praca została opublikowana 22 października w czasopiśmie Genome Medicine, informuje News-Medical.

Zespół wykorzystał dane z brytyjskiego UK Biobank oraz amerykańskiego badania All of Us. Naukowcy podkreślają, że zmienność genetyczna jest normalna: wykrycie wariantu wiązanego z chorobą samo w sobie nie oznacza, że u danej osoby na pewno rozwinie się ten stan.

Miliony wariantów w genomie

Według obliczeń autorów genom każdej osoby zawiera około 5 mln wariantów — fragmentów DNA różniących się między ludźmi. Około 10 tys. z nich zmienia sekwencje genów. Takie zmiany mogą być związane między innymi z nietolerancją laktozy lub reakcją na leki, ale często są biologicznie neutralne.

Każda osoba ma także od jednego do trzech rzadkich wariantów, które wcześniej wiązano z poważnymi chorobami genetycznymi, a także około 50 rzadkich wariantów o dotąd nieokreślonym znaczeniu klinicznym. Badacze zaznaczyli, że wiele wariantów powiązanych z chorobami nie prowadzi do zachorowania u konkretnej osoby. Przy interpretacji wyników badań genetycznych należy uwzględniać objawy, historię rodzinną oraz inne czynniki kliniczne i środowiskowe.

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Oceny ryzyka i nowe mutacje

Naukowcy przeanalizowali również poligeniczne oceny ryzyka dla 28 powszechnych stanów, w tym cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i schizofrenii. Takie oceny uwzględniają znane czynniki genetyczne, które mogą wpływać na prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Według wyników analizy większość osób można byłoby zaliczyć do grupy wysokiego ryzyka genetycznego w przypadku około trzech stanów. Jednocześnie w ramach tej pracy nie badano stanu zdrowia uczestników.

Wśród uczestników włączonych do biobanków razem z rodzicami w genomie wykrywano średnio około 63 nowych wariantów, nieobecnych w DNA obojga rodziców. Większość takich mutacji powstawała w plemnikach ojca, a część — w komórkach jajowych matki. Ich liczba rosła wraz z wiekiem ojca — o około 1,2 wariantu rocznie.

Autorzy wskazali, że uczestnicy obu biobanków mają głównie zachodnioeuropejskie pochodzenie, dlatego do dalszego rozwijania wniosków potrzebne są dane z bardziej zróżnicowanych populacji.

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