Naukowcy z Washington State University opisali mechanizm komórkowy, który może wzmacniać naturalną obronę przeciwwirusową. Jak informuje News-Medical, w badaniach laboratoryjnych dodanie rekombinowanego białka ISG15 sprawiło, że komórki były znacznie bardziej odporne na infekcję.

Rola białka ISG15

Naukowcy skupili się na białku ISG15, którego produkcja wewnątrz komórek wzrasta podczas infekcji wirusowej. Białko to wykrywano wcześniej również poza komórkami, jednak jego funkcja w takim środowisku pozostawała niejasna.

Zespół ustalił, że pozakomórkowe ISG15 może aktywować wcześniej nieopisany przeciwwirusowy szlak sygnałowy. Pomaga on przygotować sąsiednie komórki do oporu wobec infekcji, jeszcze zanim wirus się rozprzestrzeni. Badacze zaznaczyli, że podczas infekcji szlak ten aktywuje się naturalnie, lecz na niskim poziomie.

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Doświadczenia z wirusem syncytialnym układu oddechowego

Efekt zademonstrowano podczas badań nad wirusem syncytialnym układu oddechowego, czyli RSV. Wirus ten może powodować ciężki przebieg choroby u niemowląt, osób starszych oraz osób z osłabionym układem odpornościowym. W jeszcze nieopublikowanych badaniach laboratorium zaobserwowało również działanie przeciwwirusowe tego szlaku wobec wirusa grypy A i wirusów paragrypy.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Cell Communication and Signaling. Projektem kierowały doktorantki Lindsay Grace Miller i Sudiksha Pandit wraz z badaczką podoktorską programu Fulbright Kim Lam Chiok z laboratorium profesora Santanu Bose. Naukowcy rozwijają to podejście z myślą o potencjalnych środkach przeciwwirusowych, a uniwersytecki zespół ds. innowacji i przedsiębiorczości pracuje nad ochroną patentową i komercjalizacją technologii.

Podejście nie jest skierowane bezpośrednio na białka wirusowe, lecz na wzmocnienie mechanizmów obronnych komórki gospodarza. Badacze sprawdzają również, czy mechanizm ten można zastosować w badaniach nad rakiem, chorobami neurologicznymi i innymi chorobami niezakaźnymi.

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