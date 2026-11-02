Naukowcy z University of Pittsburgh i UPMC odkryli, że skargi pacjentów z nadciśnieniem płucnym na pogorszenie pamięci i koncentracji mogą być związane ze specyficznymi zmianami w mózgu oraz stanem zapalnym. Wyniki pracy opublikowano 2 listopada w czasopiśmie Journal of Clinical Investigation, informuje News-Medical.

Nadciśnienie płucne to podwyższone ciśnienie w naczyniach krwionośnych płuc. Do jego częstych objawów należą duszność, ból w klatce piersiowej i zawroty głowy. Autorzy badania zaznaczyli, że u pacjentów często występują również zaburzenia funkcji wykonawczych i problemy z pamięcią.

Zmiany w mózgu

Naukowcy przeanalizowali badania MRI mózgu oraz próbki krwi. Porównali dane z dużej publicznej bazy danych dotyczących zdrowia z danymi mniejszej grupy pacjentów UPMC. W obu grupach u osób z nadciśnieniem płucnym odnotowano znaczną utratę tkanki mózgowej oraz osłabienie połączenia między móżdżkiem a płatem czołowym. Obszary te uczestniczą w procesach pamięci, uwagi i planowania.

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Podobnych zmian nie stwierdzono u osób z innymi schorzeniami serca, płuc lub zaburzeniami psychicznymi. Zdaniem autorów różnic nie wyjaśniały również niski poziom tlenu we krwi, słaba praca serca ani leki stosowane w leczeniu nadciśnienia płucnego.

Rola genu NCOA7

Dodatkowa analiza genetyczna i laboratoryjna powiązała stan zapalny w móżdżku z wariantem genu NCOA7. Wcześniej wariant ten łączono już z zapaleniem naczyń krwionośnych w nadciśnieniu płucnym oraz gorszymi szansami przeżycia; występuje on u około jednej czwartej pacjentów z tą chorobą.

W tkankach móżdżku pacjentów i myszy z nadciśnieniem płucnym zespół zaobserwował oznaki nadmiernej aktywności mikrogleju — komórek odpornościowych mózgu — oraz zmiany w neuronach. U myszy, które miały chorobę i jednocześnie nie miały genu NCOA7, uszkodzenia móżdżku były cięższe niż u zwierząt z samym nadciśnieniem płucnym. Wyniki badania wskazują na potencjalny marker biologiczny do przesiewowej oceny ryzyka przyszłych problemów poznawczych, a także na stan zapalny jako możliwy kierunek badań terapeutycznych.

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