Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu stworzyli model immunologicznych działań niepożądanych inhibitorów punktów kontrolnych — jednego z rodzajów immunoterapii nowotworów. Badacze powiązali takie powikłania z niestabilnością regulatorowych limfocytów T, które zwykle powstrzymują nadmierną odpowiedź immunologiczną.

Jak podaje News-Medical, inhibitory punktów kontrolnych znoszą ograniczenia nałożone na limfocyty T, pomagając im atakować guzy. Jednocześnie u części pacjentów aktywowane komórki odpornościowe mogą atakować zdrowe tkanki. W zależności od rodzaju leku takie immunologiczne działania niepożądane występują u 20–40% pacjentów, a do 25% osób otrzymujących te leki doświadcza ciężkich powikłań, które mogą wymagać hospitalizacji i przerwania leczenia.

Model na myszach

Aby modelować te reakcje, badacze przez dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie karmili myszy dietą typu zachodniego — ubogą w błonnik i bogatą w tłuszcze oraz przetworzone węglowodany. U takich zwierząt pojawiała się skłonność do działań niepożądanych, a ich regulatorowe limfocyty T stawały się niestabilne wskutek stresu.

Autorzy wykryli również oznaki takiej niestabilności w regulatorowych limfocytach T pobranych od pacjentów z ciężkimi immunologicznymi działaniami niepożądanymi. U pacjentów bez takich powikłań zjawiska tego nie zaobserwowano.

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Dieta i mikrobiom

W doświadczeniach na myszach przywrócenie stabilności regulatorowych limfocytów T istotnie zmniejszało nasilenie immunologicznych działań niepożądanych. Osiągnięto to przez blokowanie białka sygnalizacji immunologicznej właśnie w tych komórkach, przejście na dietę bogatą w błonnik lub dodawanie metabolitów.

Myszy na diecie zachodniej miały zmiany w mikrobiomie jelitowym podobne do tych obserwowanych u osób z zapaleniem związanym z immunoterapią. Przeniesienie mikrobiomu od takich myszy do zwierząt na diecie bogatej w błonnik wywoływało zapalenie jelit. Ponadto przeniesienie mikrobiomu od pacjentów spożywających dietę zachodnią do myszy pozbawionych drobnoustrojów zwiększało nasilenie immunologicznych działań niepożądanych.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Cell. Następnie zespół planuje badać swoiste dla tkanek cele leków, które mogłyby osłabić lub wyeliminować działania niepożądane bez zmniejszania skuteczności przeciwnowotworowej immunoterapii.

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