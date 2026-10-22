W Hiszpanii badacze pod kierownictwem Uniwersytetu w Maladze wykryli statystyczny związek między występowaniem ognisk wirusa Ebola w Afryce a wielkoskalowymi wahaniami klimatycznymi, które mogą zachodzić tysiące kilometrów od Afryki Środkowej. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Stochastic Environmental Research and Risk Assessment.

Analiza 49 ognisk

Autorzy badania zebrali dane dotyczące 49 ognisk Eboli w Afryce w latach 1976–2025 i zestawili je z 26 indeksami wahań klimatycznych. Naukowcy wykorzystali dane do 2018 roku do budowy modeli, a w latach 2019–2025 sprawdzali, czy modele potrafią przewidywać nowe ogniska.

Szczególnie powiązane z rozmieszczeniem ognisk okazały się cztery wskaźniki: indeks temperatury powierzchni Morza Karaibskiego, indeks trybu dipolowego, oscylacja quasi-dwuletnia oraz Dekadowa Oscylacja Pacyfiku. Dekadowa Oscylacja Pacyfiku najczęściej pojawiała się w modelu i, według oceny autorów, była jego najważniejszym czynnikiem makroklimatycznym.

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Sygnał dla nadzoru

Badacze podkreślają, że odległe wskaźniki klimatyczne nie są bezpośrednią przyczyną Eboli. Ich zdaniem wielkoskalowe wahania mogą zmieniać warunki pogodowe w Afryce, w tym reżim opadów, oraz wpływać na warunki ekologiczne, w których prawdopodobieństwo ogniska może wzrastać.

Naukowcy uważają, że takie sygnały mogą być przydatne dla nadzoru epidemiologicznego na sześć–dwanaście miesięcy przed potencjalnym zdarzeniem. Jednocześnie zaznaczają, że możliwości prognostyczne metody są na razie ograniczone, dlatego bez dalszych badań nie może ona stanowić samodzielnego systemu prognozowania.

Dane o ognisku w DR Konga

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Demokratycznej Republiki Konga, na które powołuje się materiał, w ognisku, które rozpoczęło się w maju, do 26 września zarejestrowano ponad 8 tysięcy potwierdzonych zakażeń i 3901 zgonów. Zespół Uniwersytetu w Maladze dąży do stworzenia systemu aktualizowanych prognoz ryzyka, który będzie uwzględniał dziką przyrodę, wylesianie, warunki makroklimatyczne i lokalne warunki pogodowe.

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