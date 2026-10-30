Badacze z Uniwersytetu w Hiroszimie w Japonii wraz z międzynarodowymi współpracownikami ustalili, że nadmierna aktywność białek YAP i TAZ może pomagać komórkom nowotworowym unikać ataku układu odpornościowego. Jak podaje News-Medical, aktywność tych białek wiązała się jednocześnie z niestabilnością genomową komórek i zwiększoną ekspresją PD-L2 — białka, które hamuje atak limfocytów T.

Jak guzy hamują limfocyty T

YAP i TAZ uczestniczą w regulacji wzrostu komórek. Ich aktywność jest między innymi ograniczana przez regulatory LATS1 i LATS2 w szlaku sygnałowym Hippo. Gdy komórki tracą LATS1/2, aktywność YAP/TAZ wzrasta. Białka te wcześniej wiązano już ze stymulowaniem wzrostu guzów, jednak ich rolę w unikaniu odpowiedzi immunologicznej badano mniej szczegółowo.

W doświadczeniach laboratoryjnych na komórkach raka płaskonabłonkowego głowy i szyi utrata LATS1/2 zwiększała odporność komórek nowotworowych na atak genetycznie zmodyfikowanych limfocytów T zdolnych rozpoznawać białko EGFR. Usunięcie PD-L2 czyniło takie komórki bardziej podatnymi na atak limfocytów T, co wskazuje na rolę tego białka w unikaniu odpowiedzi immunologicznej.

Jednocześnie utracie LATS1/2 towarzyszyły większa niestabilność genomowa, uszkodzenia DNA i zwiększenie liczby mutacji. Zdaniem autorów zmiany te mogą potencjalnie sprawić, że komórki nowotworowe będą bardziej widoczne dla limfocytów T CD8+.

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Związek z immunoterapią

Naukowcy przeanalizowali również dane 1662 pacjentów z różnymi rodzajami zaawansowanego raka, którzy otrzymywali inhibitory punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej. Guzy ze zmianami w wybranych genach szlaku Hippo — FAT1, NF2, LATS1, LATS2 i YAP1 — wiązały się z lepszym przeżyciem całkowitym po takiej terapii niż guzy bez tych zmian. Odnotowano w nich również więcej mutacji i wyższy wskaźnik obciążenia mutacyjnego guza.

Autorzy podkreślają, że analiza kliniczna nie dowodzi związku przyczynowego między aktywacją YAP/TAZ, PD-L2 a lepszymi wynikami leczenia. W zbiorze danych nie mierzono jednocześnie aktywności YAP/TAZ, poziomu PD-L2 oraz naciekania guzów przez komórki odpornościowe.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Communications Biology. Naukowcy przypuszczają, że zmiany w szlaku Hippo i związana z nimi hiperaktywacja YAP/TAZ mogą w przyszłości stać się markerami prognostycznymi do kwalifikowania pacjentów do terapii inhibitorami punktów kontrolnych. Przed zastosowaniem klinicznym wnioski wymagają jeszcze weryfikacji w niezależnych grupach pacjentów.

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