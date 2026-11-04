Naukowcy z Boston Children’s Hospital ustalili, że gen ZFX reguluje aktywność wielu genów związanych z autyzmem i może być jednym z czynników względnej ochrony kobiet przed ciężkimi objawami tego stanu. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Nature opisuje News-Medical.

Wspólna odpowiedź genów

Zespół kierowany przez Christophera Walsha, szefa działu genetyki i genomiki, zbadał szereg genów związanych z autyzmem w modelu ludzkich komórek. W większości przypadków zaburzenia różnych genów powodowały podobne zmiany aktywności genów.

Badacze nazwali to konwergencją transkryptomiczną. Według ich obserwacji obniżeniu aktywności jednego genu związanego z autyzmem towarzyszyło obniżenie aktywności wielu innych takich genów. Zdaniem autorów może to wyjaśniać, dlaczego rzadkie mutacje w różnych genach mogą prowadzić do podobnych przejawów tego stanu.

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Rola chromosomu X

Autorzy badali również możliwy związek z tak zwanym kobiecym efektem ochronnym. Według danych przytoczonych w materiale autyzm występuje u mężczyzn cztery do pięciu razy częściej niż u kobiet.

Kobiety mają dwa chromosomy X, jednak w każdej komórce większość genów jednego z nich zostaje wyłączona. Jednocześnie ponad 60 genów chromosomu X unika tego procesu, w tym ZFX. Z tego powodu ekspresja ZFX u kobiet jest wyższa, ponieważ gen ulega ekspresji z obu chromosomów X.

Badacze ustalili, że ZFX reguluje ekspresję wielu genów związanych z autyzmem. Ich zdaniem wyższa aktywność ZFX u kobiet może potencjalnie łagodzić skutki mutacji w takich genach. Autorzy przypuszczają, że w przyszłości może to otworzyć możliwości opracowania terapii ukierunkowanych jednocześnie na kilka mechanizmów genetycznych, jednak takie podejście wymaga dalszych badań.

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