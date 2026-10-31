Naukowcy z Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Hamburg-Eppendorf prześledzili rozprzestrzenianie się wirusa opryszczki pospolitej typu 1, czyli HSV-1, między komórkami w organoidach ludzkiej skóry. Badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances wykazało, że różne typy komórek odmiennie reagują na infekcję, informuje News-Medical.

Trójwymiarowy model skóry

Badacze wykorzystali organoidy skóry z mieszkami włosowymi. Ten trójwymiarowy model odtwarza wiele cech ludzkiej skóry, w tym zawiera komórki naskórka i skóry właściwej, mieszki włosowe oraz komórki podobne do neuronów. W przeciwieństwie do płaskich hodowli komórkowych umożliwił on śledzenie infekcji jednocześnie w kilku warstwach i typach tkanek.

Na wczesnym etapie infekcji dużą ilość wirusa wykryto w fibroblastach skóry właściwej, czyli komórkach tkanki łącznej. W keratynocytach podstawnych dolnej warstwy naskórka oraz w kilku typach komórek mieszków włosowych obciążenie wirusowe było względnie niższe, nawet gdy w pobliżu znajdowały się zakażone komórki. HSV-1 docierał do mieszków włosowych i neuronów czuciowych później, co, według autorów, może wskazywać na pewną wewnętrzną odporność tych komórek na wirusa.

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Sygnały na granicy infekcji

Zespół połączył obrazowanie z transkryptomiką przestrzenną — metodą, która określa aktywność genów w pojedynczych komórkach z zachowaniem ich położenia w tkance. Pozwoliło to przeanalizować obszar, w którym wirus właśnie docierał do nowych komórek.

Na tej granicy infekcji fibroblasty skóry właściwej aktywowały gen IER3, który reaguje na HSV-1. Keratynocyty podstawne zwiększały ekspresję IRF3, regulatora obrony przeciwwirusowej. Naukowcy wykryli również przestrzennie skoordynowaną aktywację przedstawicieli rodziny cząsteczek sygnałowych TNF, które aktywują układ odpornościowy.

W przyszłości modele organoidów zawierające także komórki odpornościowe i naczynia krwionośne mogą pomóc badać kontrolę HSV-1 przed jego dotarciem do nerwów, różnice w zdolności komórek do powstrzymywania wirusa, a także uszkodzenia tkanek związane z infekcją i stanem zapalnym.

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