Naukowcy opracowali system CMS-NAS do prognozowania napadów padaczkowych na podstawie danych z elektroencefalografii. Łączy on konwolucyjne sieci neuronowe, Mamba i impulsowe sieci neuronowe oraz automatycznie wyszukuje architekturę modelu, która ma zrównoważyć dokładność prognozy i rozmiar modelu, informuje News-Medical.

Połączenie trzech typów sieci

Padaczka dotyka około 50 milionów ludzi na świecie. EEG umożliwia rejestrowanie w czasie rzeczywistym aktywności elektrycznej mózgu i jest stosowane do diagnozowania oraz monitorowania choroby. Jednocześnie takie sygnały są niestacjonarne, zaszumione i znacząco różnią się u poszczególnych osób, co utrudnia ich ręczną interpretację.

W ramach CMS-NAS twórcy stworzyli dwa hybrydowe bloki — ConvSpike i MambaSpike. Łączą one elementy konwolucyjnych, Mamba i impulsowych sieci neuronowych w przestrzeni wyszukiwania przeznaczonej do prognozowania napadów.

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Wyszukiwanie modelu na podstawie danych EEG

Najpierw system przekształca wielokanałowe sygnały EEG w reprezentacje czasowo-częstotliwościowe za pomocą krótkoczasowej transformaty Fouriera. Następnie tworzy zestaw możliwych architektur, trenuje i ocenia każdą z nich. Modele o lepszych wynikach są wybierane do tworzenia kolejnych generacji poprzez krzyżowanie i mutację.

Przestrzeń wyszukiwania zawiera około 1,74 × 10¹⁷ możliwych architektur. Do oceny prognoz badacze wykorzystali AUC, czułość, częstość fałszywie dodatnich alarmów na godzinę EEG międzynapadowego oraz porównanie z prognozowaniem losowym. Wyższe wartości AUC i czułości, a także niższa częstość fałszywych alarmów są uznawane za lepsze wskaźniki.

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