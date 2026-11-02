Naukowcy z Weill Cornell Medicine opracowali eksperymentalny związek, który hamuje enzym TNKS2 około 30 razy silniej niż spokrewniony z nim TNKS1. We wczesnych przedklinicznych doświadczeniach laboratoryjnych ograniczał on wzrost komórek nowotworowych, które częściowo lub całkowicie utraciły TNKS1, lecz nie wpływał na komórki z prawidłowym poziomem TNKS1, informuje News-Medical.

Cel w sygnalizacji WNT

Strategia jest ukierunkowana na szlak sygnałowy WNT, którego nadmierna aktywność jest charakterystyczna dla niemal wszystkich przypadków raka jelita grubego, ponad połowy przypadków raka piersi, a także znacznej części guzów wątroby, płuc, prostaty, skóry, kości i narządów ginekologicznych.

Wcześniej naukowcy próbowali wpływać na sygnalizację WNT, blokując oba spokrewnione enzymy — TNKS1 i TNKS2 — które wspierają ten szlak. Jednak taka interwencja może szkodzić również zdrowym komórkom. Eksperymentalne inhibitory tankyrazy wykazały już działania niepożądane, które ograniczały dawkowanie w pierwszych badaniach klinicznych.

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Wykorzystanie utraty TNKS1

Zespół ustalił, że podczas rozwoju wielu guzów dochodzi do rozległych delecji DNA, a jedna z powszechnych może usuwać gen TNKS1. Dla komórki nowotworowej nie jest to krytyczne, ponieważ TNKS2 może pełnić podobną funkcję. Jednocześnie taka utrata uzależnia komórki guza od TNKS2.

Naukowcy najpierw potwierdzili tę zależność metodami genetycznymi, selektywnie hamując TNKS2. Następnie opracowali podejście do projektowania związków uwzględniające niewielkie różnice strukturalne między enzymami, ponieważ ich centra aktywne są niemal identyczne.

W testach w naczyniach laboratoryjnych związek ograniczał wzrost komórek nowotworowych z częściową lub całkowitą utratą TNKS1, ale nie wpływał na wzrost komórek z prawidłowym poziomem tego enzymu. Autorzy pracy planują opracować kolejną generację związku o lepszych właściwościach leku i, w razie pomyślnego zakończenia pełnych badań przedklinicznych, przejść do badań klinicznych.

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