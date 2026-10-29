Badaczka raka jelita grubego Kimmie Ng opublikowała w czasopiśmie Nature Medicine badanie, w którym przedstawiono nowy atlas guzów jelita grubego. Zawiera on dane dotyczące 189 nowotworów u pacjentów w wieku od 20 do 90 lat i ma pomóc naukowcom dokładniej zbadać biologiczne różnice między rakiem u młodszych i starszych osób.

Dane o 189 guzach

Jak informuje STAT News, jest to największa biologiczna baza danych tego rodzaju dotycząca raka jelita grubego. Badacze nazywają ją jednokomórkowym atlasem guzów. Technologia zastosowana przez Ng i jej współpracowników ma również pomóc lepiej uwzględnić zmienne, które utrudniały wcześniejsze badania.

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Rak u młodszych pacjentów

Rak jelita grubego o wczesnym początku jest zazwyczaj definiowany jako choroba diagnozowana u osób poniżej 50. roku życia. Naukowcy od dawna przypuszczali, że takie guzy mogą biologicznie różnić się od nowotworów u starszych pacjentów, ponieważ młodsze osoby często są trudniejsze w leczeniu.

Tacy pacjenci są często diagnozowani w późniejszych stadiach, a ich guzy mają bardziej agresywne cechy. Ng zaznaczyła, że przeżywalność wśród najmłodszych pacjentów — poniżej 35. roku życia — może być niższa niż wśród osób w wieku 40 lub 60 lat, mimo intensywniejszego leczenia i ogólnie lepszego wyjściowego stanu zdrowia.

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