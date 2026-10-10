Zespół z Instytutu Karolinska i powiązanego z nim szpitala w Szwecji ustalił, że MEHP — produkt przekształcania w organizmie powszechnego plastyfikatora DEHP — zmieniał ekspresję genów w komórkach próbek ludzkiej tkanki jajników w warunkach laboratoryjnych. Takie zmiany mogą wskazywać na wpływ substancji na prawidłowe funkcjonowanie komórek. Badanie opublikowano w czasopiśmie eBioMedicine, informuje ScienceAlert.

DEHP, czyli ftalan di(2-etyloheksylu), dodaje się do materiałów, aby nadać im elastyczność. Jest on stosowany między innymi w rurach PVC, folii spożywczej, zasłonach prysznicowych, drenach medycznych i kleju do rzęs. Po dostaniu się do organizmu, w tym z żywnością lub wodą, DEHP jest enzymatycznie przekształcany w MEHP. Wcześniejsze badania in vitro i na zwierzętach wskazywały, że ten metabolit może zaburzać działanie układu hormonalnego i potencjalnie wpływać na płodność.

Eksperyment z tkankami siedmiu dawców

Naukowcy hodowali w laboratorium próbki tkanki jajników od siedmiu dawców. Pięć osób przekazało tkanki podczas operacji usunięcia jajników w ramach opieki afirmującej płeć, a od kolejnych dwóch próbki pobrano podczas biopsji przy planowanych cięciach cesarskich. Żaden z dawców nie miał w wywiadzie chorób jajników i nie palił w momencie pobrania tkanek, choć kilka osób paliło wcześniej.

Przez sześć dni próbki poddawano działaniu albo rozpuszczalnika bez MEHP, albo MEHP w stężeniach 20,51 nanomola na litr oraz tysiąc razy wyższym. Autorzy określili niższe stężenie jako istotne epidemiologicznie, czyli bardziej odpowiadające realistycznemu poziomowi narażenia.

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Możliwa wrażliwość komórek glejowych

Za pomocą sekwencjonowania pojedynczych komórek badacze szczegółowo przeanalizowali reakcję tkanki jednego 23-letniego dawcy. Odnotowali różnice w ekspresji genów między grupą kontrolną a grupami poddanymi działaniu MEHP we wszystkich siedmiu badanych typach komórek. W większości z nich liczba genów o zmienionej ekspresji rosła wraz ze wzrostem dawki substancji.

Zmiany dotyczyły szlaków związanych z utrzymaniem struktury komórek, adhezją i fosforylacją oksydacyjną — ważną częścią produkcji energii. Oddziaływanie MEHP ograniczało także zdolność komórek do wzajemnego oddziaływania, przy czym efekt był silniejszy przy wyższym stężeniu.

Starsza autorka pracy, biolog reprodukcyjna Pauliina Damdimopoulou, zaznaczyła, że komórki glejowe — komórki układu nerwowego, niedawno wykryte w jajnikach — mogły być szczególnie wrażliwe na MEHP. Autorzy podkreślili, że wyniki należy odtworzyć na tkankach znacznie większej liczby osób. W szczególności pięciu dawców, którzy przeszli operację afirmującą płeć, otrzymywało terapię androgenową przez trzy do ośmiu lat, co może wpływać na stan jajników.

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