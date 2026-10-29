Badacze z Kompleksowego Centrum Onkologicznego Jonssona UCLA Health w Los Angeles ustalili, że tymczasowa aktywacja białka p53 podczas przygotowywania inżynierowanych limfocytów T może zwiększać ich aktywność przeciwnowotworową. W testach laboratoryjnych takie komórki skuteczniej niszczyły komórki czerniaka i wykazywały oznaki potencjalnie dłuższej odpowiedzi immunologicznej, podaje News-Medical.

Jak testowano to podejście

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Immunology. Naukowcy pobrali ludzkie limfocyty T i potraktowali je nawtemadlinem, lekiem badawczym, który blokuje białko MDM2. W normalnych warunkach MDM2 ogranicza poziom p53, dlatego jego zablokowanie zwiększa aktywność p53.

Następnie limfocyty T zmodyfikowano genetycznie tak, aby rozpoznawały białko obecne na określonych komórkach czerniaka. Badacze porównali komórki poddane leczeniu i niepoddane leczeniu pod względem rozwoju, charakterystyki energetycznej oraz zdolności do niszczenia komórek nowotworowych. Proces obserwowano przez niemal siedem dni przy użyciu specjalistycznego sprzętu do obrazowania.

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Mniej oznak wyczerpania

Limfocyty T przygotowane z użyciem nawtemadlinu częściej przekształcały się w centralne limfocyty T pamięci. Takie komórki mają większą zdolność do przeżycia i namnażania się po ponownym spotkaniu ze swoim celem. Wykazywały także mniej molekularnych oznak wyczerpania — stanu, w którym komórki odpornościowe stopniowo tracą zdolność do namnażania się i atakowania guza.

Ponadto komórki poddane leczeniu miały większe rezerwy energii i częściej produkowały interferon gamma oraz granzym B — białka uczestniczące w koordynowaniu ataku immunologicznego i niszczeniu komórek docelowych. Około 40 godzin po rozpoczęciu eksperymentu zaczęły skuteczniej niszczyć komórki nowotworowe niż niepoddane leczeniu limfocyty T i utrzymały tę przewagę do końca obserwacji.

Dawka ma znaczenie

Badacze zaznaczyli, że efekt zależał od stężenia leku. Niższe stężenia nawtemadlinu sprzyjały tworzeniu się limfocytów T pamięci bez istotnego zmniejszenia liczby żywotnych komórek, podczas gdy przy wyższych stężeniach umierało więcej komórek. Autorzy pracy przypuszczają, że dodanie takiego leku na etapie wytwarzania terapii komórkowych może potencjalnie poprawić istniejące terapie CAR-T i TCR bez dodatkowych modyfikacji genetycznych.

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