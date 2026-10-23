Międzynarodowa grupa badawcza kierowana przez RCSI University of Medicine and Health Sciences oraz Institute of Cancer Research w Londynie zidentyfikowała potencjalne podatności raka jelita grubego stabilnego mikrosatelitarnie (MSS), typu nowotworów stanowiącego 80–85% nowych przypadków raka jelita w Irlandii. Jak podaje News-Medical, naukowcy określili także kombinacje leków, które potencjalnie mogą oddziaływać na te podatności.

Naukowcy przeanalizowali dane genetyczne, metaboliczne, białkowe i kliniczne z 2 tysięcy próbek guzów pacjentów. Na potrzeby analizy opracowali oparte na sztucznej inteligencji podejście iPhenMap, które tworzy biologiczną mapę guza i pomaga wykrywać związki między jego cechami genetycznymi i metabolicznymi, które mogły pozostać niezauważone podczas oddzielnej analizy danych.

Testy na modelach laboratoryjnych

Zidentyfikowane podatności sprawdzono na modelach laboratoryjnych. W szczególności lek celowany trametynib w połączeniu z innymi lekami znacząco zmniejszał wzrost guzów i wydłużał przeżycie w tych modelach. Trametynib jest już zatwierdzony do leczenia niektórych rodzajów nowotworów, w tym czerniaka oraz raka płuca i tarczycy w obecności określonej mutacji.

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Wyniki nadal wymagają oceny klinicznej

Rak jelita grubego MSS jest trudny w leczeniu: badania kombinacji chemioterapii z nowszymi lekami celowanymi lub immunoterapią dotychczas wykazywały jedynie umiarkowaną poprawę w porównaniu ze standardowym leczeniem. Według źródła w Irlandii każdego roku diagnozuje się około 2,5 tysiąca nowych przypadków raka jelita.

Profesor Annette Byrne, kierująca grupą onkologii precyzyjnej RCSI, podkreśliła, że wyniki pozostają na etapie przedklinicznym. Kolejnym etapem powinno być określenie cech biologicznych przewidujących odpowiedź na leczenie, a także bezpieczne rozwijanie tych podejść do oceny klinicznej. Praca została opublikowana w czasopiśmie Cancer Cell.

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