Badacze wykryli zmiany w układzie odpornościowym, które można zidentyfikować we krwi na dziesięć lat przed postawieniem diagnozy zapalnych chorób jelit. Wyniki przedstawiono 19 października podczas UEG Week 2026 w Barcelonie w Hiszpanii, informuje ScienceDaily. Chodzi o chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego — przewlekłe schorzenia związane z utrzymującym się stanem zapalnym przewodu pokarmowego.

Analiza próbek z okresu dziesięciu lat

Naukowcy przeanalizowali 2 000 próbek surowicy krwi od 500 osób. Do badanej grupy weszło 200 uczestników, u których później zdiagnozowano chorobę Crohna, 200 osób, u których rozwinęło się wrzodziejące zapalenie jelita grubego, oraz 100 zdrowych uczestników dobranych pod względem wieku i płci.

Dla uczestników dostępne były próbki pobrane w momencie postawienia diagnozy, a także około dwa, cztery i dziesięć lat wcześniej. Zespół zbadał reakcje przeciwciał na około 357 tysięcy antygenów związanych z bakteriami, wirusami, żywnością i układem odpornościowym. Łącznie w próbkach wykryto 123 980 unikalnych przeciwciał.

U osób, które później zachorowały, różnorodność przeciwciał była mniejsza niż u zdrowych uczestników. Odmienne sygnatury immunologiczne dla obu chorób rejestrowano już dziesięć lat przed diagnozą.

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Różne sygnatury chorób

U osób, u których później zdiagnozowano chorobę Crohna, stwierdzono podwyższone reakcje przeciwciał na herpeswirusy i bakteryjną flagelinę — białko wchodzące w skład wici niektórych bakterii. Cecha ta była szczególnie widoczna u uczestników, u których w chwili diagnozy wykryto powikłaną chorobę Crohna lub zajęcie jelita krętego. Jednocześnie w miarę zbliżania się diagnozy osłabiały się reakcje na bakterie otoczkowe.

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego badacze odnotowali inny profil: nasilenie reakcji na herpeswirusy i autoantygeny, a także osłabienie reakcji na patogeny otoczkowe. Modele uczenia maszynowego, oparte na profilu przeciwciał uzyskanym do dziesięciu lat przed diagnozą, odróżniały przyszłe przypadki choroby Crohna od zdrowej grupy kontrolnej z wynikiem AUC 0,90, a wrzodziejącego zapalenia jelita grubego — 0,84. W przypadku rozróżnienia przyszłych przypadków powikłanej choroby Crohna od przypadków mniej powikłanych wskaźnik AUC wyniósł 0,85.

Autorzy podkreślili, że metoda nie jest jeszcze gotowa do rutynowych badań przesiewowych. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie wyników w niezależnych, bardziej zróżnicowanych grupach oraz ocena użyteczności takiego testowania wraz ze wskaźnikami genetycznymi, klinicznymi i innymi markerami krwi.

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